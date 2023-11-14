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“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” reytinglere zirvede başladı

TRT'nin, Türk-Pakistan ortak yapımı olan "Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi" dizisi, dün akşam ilk bölümüyle izleyicileri ekran başına çekti.

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” reytinglere zirvede başladı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 14-11-2023 15:10

Dün akşam yayınlanmaya başlayan “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” dizisi, Kudüs’ü işgalden kurtaran Selahaddin Eyyubi’nin hikayesini konu alıyor. Dizi, hem sosyal medyada Türkiye gündeminde birinci sıraya yükseldi, hem de reyting sıralamasında zirveye oturdu.

Başrolünde Uğur Güneş'in yer aldığı dizi, Tüm Kişiler kategorisinde 6.57 reyting, AB kategorisinde 7.29 reyting, ABC1 kategorisinde ise 7.36 reyting payı elde ederek birinci oldu. Sedat İnci’nin yönettiği, Serdar Özönalan’ın yazdığı dizide Uğur Güneş’in partnerini Dilin Döğer canlandırıyor. Dizide ayrıca Mehmet Ali Nuroğlu, Kaan Çakır, Erdinç Gülener, Tuvana Türkay, Ekin Türkmen, Gökçe Akyıldız, Sezgin Erdemir, Ece Özdikici, Seda Yıldız gibi birbirinden başarılı oyuncular da rol alıyor.

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