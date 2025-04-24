“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” Dizisi Veda Ediyor! Final Tarihi Belli Oldu

Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi dizisi 26 Mayıs’ta 58. bölümüyle final yapıyor. TRT’nin dönem dizisi ekranlara veda ediyor.

“Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi” Dizisi Veda Ediyor! Final Tarihi Belli Oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 24-04-2025 13:01

TRT 1’in büyük ilgi gören dönem dizisi “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, iki sezonun ardından ekranlara veda etmeye hazırlanıyor. Uğur Güneş’in başrolünde yer aldığı yapımın final tarihi belli oldu.

Final 58. Bölümde Yapılacak

Akli Film Production imzalı dizi, iki sezondur pazartesi akşamları ekranlara geliyordu. Görkemli prodüksiyonu, tarihi detaylara olan özeni ve savaş sahneleriyle dikkat çeken “Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi”, 26 Mayıs Pazartesi akşamı yayınlanacak 58. bölümüyle final yapacak.

TRT ekranlarının en çok konuşulan projelerinden biri olan yapım, Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs’ü fethi ve İslam birliği mücadelesi üzerinden ilerleyen güçlü hikâyesiyle büyük bir izleyici kitlesine ulaşmıştı.

Senaryosunda Güçlü İsimler Vardı

Dizinin senaryosunu Selman Kılıçaslan, Mert Özel ve M. Musab Kul kaleme aldı. Yapım, özellikle tarih meraklıları tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Uğur Güneş’in canlandırdığı Selahaddin Eyyubi karakteri, dönemin ruhunu ekrana başarıyla yansıttı.

Final Bölümünde Ne Olacak?

Dizinin final bölümünde Selahaddin Eyyubi’nin Kudüs fethi sonrası yaşananlar ve zaferinin anlamı dramatik bir dille ekrana taşınacak. İzleyiciler, tarihi bir vedaya tanıklık edecek.

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