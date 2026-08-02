Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye Şok Suçlama!

Kadın dizisinin genç oyuncusu Kübra Süzgün Özge Özpirinçci hakkında gözyaşları içinde çok ağır iddialarda bulundu. Ünlü oyuncudan ise henüz bir açıklama gelmedi.

Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye Şok Suçlama!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 02-08-2026 12:48

Bir dönem ekrana damga vuran Kadın dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran genç oyuncu Kübra Süzgün sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal video ile magazin gündemini adeta karıştırdı. Gözyaşları içinde konuşan Süzgün yıllar önce birlikte çalıştığı Özge Özpirinçci hakkında oldukça ciddi iddialarda bulundu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gözyaşları İçinde Dikkat Çeken İddialar

Videoda oldukça üzgün olduğu görülen Kübra Süzgün, Özge Özpirinçci'ye doğrudan seslenerek, yedi yıl önce kendisinin ve ailesinin büyük bir tehlikenin içine sürüklendiğini öne sürdü. Genç oyuncu bu süreç nedeniyle çocukluğunu ve gençlik yıllarını sağlıklı bir şekilde yaşayamadığını söyledi.

Süzgün ailesinin uzun yıllar boyunca korku içinde yaşadığını ifade ederek her gün başlarına kötü bir şey gelmesinden endişe ettiklerini dile getirdi. Babasının da ailesini koruyabilmek için büyük fedakârlıklar yaptığını ve halen bu mücadelenin sürdüğünü iddia etti.

Sözleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Genç oyuncunun videoda kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özge Özpirinçci'ye yönelik sitem dolu sözler söyleyen Süzgün, yaşadıklarının hesabını bu dünyada ya da ahirette soracağını ifade etti. Duygusal çıkışı nedeniyle bazı kullanıcılar genç oyuncuya destek verirken bazıları ise bu kadar ciddi iddiaların mutlaka resmi makamlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Gözler Özge Özpirinçci'ye Çevrildi

Videonun hızla yayılmasının ardından tüm dikkatler Özge Özpirinçci'ye çevrildi. Şu ana kadar ünlü oyuncudan söz konusu iddialarla ilgili kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan sosyal medyada dolaşan bu açıklamalar Kübra Süzgün'ün kendi iddialarını içeriyor. İddiaların doğruluğu hakkında yargı kararı ya da resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde yapılacak olası açıklamalar ve gelişmeler merakla bekleniyor.

Benzer Haberler
Şarkıcılığı Yetmedi! Zara'nın Okuduğu Bölüm Olay Oldu Şarkıcılığı Yetmedi! Zara'nın Okuduğu Bölüm Olay Oldu
Feyza Civelek'ten Bomba Transfer! Ailece Aynı Dizideler Feyza Civelek'ten Bomba Transfer! Ailece Aynı Dizideler
Sercan Yıldırım'dan Deniz'e Olay Sözler! Sercan Yıldırım'dan Deniz'e Olay Sözler! "Masum Rolü Oynuyor"
Emre Altuğ Bursa'yı Salladı! Binlerce Kişi Akın Etti Emre Altuğ Bursa'yı Salladı! Binlerce Kişi Akın Etti
Daha 17'de Deniz Telefonda Donup Kaldı! Teoman'ın Oyunu Ortalığı Karıştırdı Daha 17'de Deniz Telefonda Donup Kaldı! Teoman'ın Oyunu Ortalığı Karıştırdı
Doğukan Güngör Haysiyet Setini Bıraktı! Balat'ta Yaptığı Olay Oldu Doğukan Güngör Haysiyet Setini Bıraktı! Balat'ta Yaptığı Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!
  • 29-07-2026 12:02

Kalpleri Fethettiler! Manifest Grubu Minik Almira'nın Hayalini Gerçekleştirdi!

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu
  • 31-07-2026 16:31

Boran Kuzum Nasıl Böyle Yükseldi? Az Bilinen Kariyer Yolculuğu

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!
  • 30-07-2026 15:54

Ömür Usta Setinden İlk Kareler Geldi! Nurgül Yeşilçay, Bülent İnal ve Gonca Vuslateri Aynı Projede!

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!
  • 31-07-2026 09:56

Pelin Karahan'ın Bodrum Tatili Tam Gaz Devam Ediyor! Şezlong Keyfi ve Şıklığıyla Göz Doldurdu!

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor
  • 28-07-2026 18:41

Alperen Şengün'den Milyonluk Jest! Herkes Aynı Soruyu Soruyor