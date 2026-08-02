Kübra Süzgün'den Özge Özpirinçci'ye Şok Suçlama!

Bir dönem ekrana damga vuran Kadın dizisinde "Nisan" karakterini canlandıran genç oyuncu Kübra Süzgün sosyal medya hesabından paylaştığı duygusal video ile magazin gündemini adeta karıştırdı. Gözyaşları içinde konuşan Süzgün yıllar önce birlikte çalıştığı Özge Özpirinçci hakkında oldukça ciddi iddialarda bulundu. Kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenen video sosyal medyada en çok konuşulan konular arasına girdi.

Gözyaşları İçinde Dikkat Çeken İddialar

Videoda oldukça üzgün olduğu görülen Kübra Süzgün, Özge Özpirinçci'ye doğrudan seslenerek, yedi yıl önce kendisinin ve ailesinin büyük bir tehlikenin içine sürüklendiğini öne sürdü. Genç oyuncu bu süreç nedeniyle çocukluğunu ve gençlik yıllarını sağlıklı bir şekilde yaşayamadığını söyledi.

Süzgün ailesinin uzun yıllar boyunca korku içinde yaşadığını ifade ederek her gün başlarına kötü bir şey gelmesinden endişe ettiklerini dile getirdi. Babasının da ailesini koruyabilmek için büyük fedakârlıklar yaptığını ve halen bu mücadelenin sürdüğünü iddia etti.

Sözleri Sosyal Medyada Gündem Oldu

Genç oyuncunun videoda kullandığı ifadeler kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Özge Özpirinçci'ye yönelik sitem dolu sözler söyleyen Süzgün, yaşadıklarının hesabını bu dünyada ya da ahirette soracağını ifade etti. Duygusal çıkışı nedeniyle bazı kullanıcılar genç oyuncuya destek verirken bazıları ise bu kadar ciddi iddiaların mutlaka resmi makamlar tarafından değerlendirilmesi gerektiğini savundu.

Gözler Özge Özpirinçci'ye Çevrildi

Videonun hızla yayılmasının ardından tüm dikkatler Özge Özpirinçci'ye çevrildi. Şu ana kadar ünlü oyuncudan söz konusu iddialarla ilgili kamuoyuna yapılmış resmi bir açıklama gelmedi.

Öte yandan sosyal medyada dolaşan bu açıklamalar Kübra Süzgün'ün kendi iddialarını içeriyor. İddiaların doğruluğu hakkında yargı kararı ya da resmi makamlar tarafından doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Konuyla ilgili ilerleyen günlerde yapılacak olası açıklamalar ve gelişmeler merakla bekleniyor.