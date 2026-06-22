Kubilay Kundakçı Davasında Vahap Canbay'a Şok Suçlamа!

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye koridorları karıştı. Acılı aile Vahap Canbay'a "Bizi sattın karşı tarafla anlaştın" diyerek tepki gösterdi.

Kubilay Kundakçı Davasında Vahap Canbay'a Şok Suçlamа!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 22-06-2026 11:33

İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sadece salon içinde değil salon önünde de tansiyonu zirveye çıkardı. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ilk kez hakim karşısına çıktığı davanın adliye koridorlarında acılı aile ile rapçi Vahap Canbay arasında ipler tamamen koptu.

"Karşı Tarafla Anlaştın" İddiası Ortalığı Karıştırdı

Eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım isteyen ve olay gecesi stüdyo önüne giden grubun başında yer alan rapçi Vahap Canbay duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi. Ancak duruşma salonu önünde bekleyen acılı Kundakçı ailesinin yakınları Canbay'ı karşılarında görünce öfkelerine hakim olamadı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada aile yakınlarının Vahap Canbay'a yönelik sarf ettiği sözler koridorlarda yankılandı:

"Bizi sattın!"

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