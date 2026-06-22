Kubilay Kundakçı Davasında Vahap Canbay'a Şok Suçlamа!

İstanbul Anadolu 23'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmeye başlanan 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasının ilk duruşması sadece salon içinde değil salon önünde de tansiyonu zirveye çıkardı. Müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve ünlü türkücü İzzet Yıldızhan'ın ilk kez hakim karşısına çıktığı davanın adliye koridorlarında acılı aile ile rapçi Vahap Canbay arasında ipler tamamen koptu.

"Karşı Tarafla Anlaştın" İddiası Ortalığı Karıştırdı

Duruşma salonu önünde, vefat eden arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'nın ailesi ile Vahap Canbay arasında gerginlik yaşandı.



• Aile yakınlarının, Vahap Canbay'a 'Bizi sattın' sözleriyle tepki gösterdiği görüldü.pic.twitter.com/hm3u1L5yCJ https://t.co/PxLGFlIiRE — Populicc (@populicc) June 22, 2026

Eski sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu'yla barışmak için arkadaşı Kubilay Kaan Kundakçı'dan yardım isteyen ve olay gecesi stüdyo önüne giden grubun başında yer alan rapçi Vahap Canbay duruşmayı takip etmek üzere adliyeye geldi. Ancak duruşma salonu önünde bekleyen acılı Kundakçı ailesinin yakınları Canbay'ı karşılarında görünce öfkelerine hakim olamadı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada aile yakınlarının Vahap Canbay'a yönelik sarf ettiği sözler koridorlarda yankılandı:

"Bizi sattın!"