Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Flaş Gelişme: İzzet Yıldızhan Tahliye Edildi

İstanbul Ümraniye'de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada yeni bir hukuki döneme girildi. Kamuoyunda geniş yankı bulan cinayet davasında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilirken, sanıkların durumu netleşti.

İzzet Yıldızhan’a Tahliye Kararı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve bir süredir tutuklu bulunan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan, davanın son duruşmasında tahliye edildi. Hakkındaki iddianamede 5 yıla kadar hapis cezası talep edilen Yıldızhan, mahkeme heyeti tarafından yurt dışına çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.

Müebbet Hapis İstemi

Cinayet davasının asıl şüphelileri arasında gösterilen Alaattin Kadayıfçıoğlu ve Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise ağırlaştırılmış bir tablo ortaya çıktı. Mahkemece kabul edilen iddianamede, her iki isim için de müebbet hapis cezası talep ediliyor.

Olayın Geçmişi

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı, Ümraniye’de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmiş, olayla ilgili yürütülen geniş çaplı soruşturmada magazin ve iş dünyasından tanınmış isimlerin de adı geçmişti. İzzet Yıldızhan’ın tahliyesiyle birlikte davanın bir sonraki duruşmasında sanıkların savunmalarına ve tanık beyanlarına odaklanılacak.