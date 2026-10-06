Kubilay Kaan Kundakçı Davasında Flaş Gelişme! Aleyna Kalaycıoğlu İçin Tahliye Talebi!

Ümraniye’de futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın silahlı saldırıda hayatını kaybetmesiyle ilgili davada önemli bir gelişme yaşandı. Savcı davanın üçüncü duruşması öncesinde esas hakkındaki mütalaasını açıkladı. Mütalaada Aleyna Kalaycıoğlu hakkında dikkat çeken bir tahliye talebi geldi.

Savcı Alaattin Kadayıfçıoğlu için müebbet hapis isterken, Aleyna Kalaycıoğlu hakkında ise “suçu bildirmeme” suçundan 1 yıla kadar hapis cezası ve tahliye talep etti.

Olay Nasıl Yaşanmıştı?

Olay 19 Mart’ta İstanbul Ümraniye’de meydana gelmişti. İddiaya göre rapçi Vahap Canbay bir süre önce ayrıldığı sevgilisi Aleyna Kalaycıoğlu ile yeniden barışmak için ortak arkadaşları olan futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’dan yardım istemişti.

Kundakçı ikilinin yeniden konuşması için araya girmişti. Ardından Kundakçı ve Canbay konuşmak amacıyla olay yerine geldi. Araç içerisinde bekledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir kişi silahla ateş açtı.

Saldırıda ağır yaralanan Kubilay Kaan Kundakçı kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Savcıdan Aleyna Kalaycıoğlu İçin Dikkat Çeken Talep

Olayın ardından aralarında Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan’ın da bulunduğu 7 kişi tutuklanmıştı. Soruşturma sürecinde İzzet Yıldızhan tahliye edilmişti.

Daha önce hazırlanan iddianamede Aleyna Kalaycıoğlu ve annesi Zuhal Kalaycıoğlu hakkında “kasten öldürmeye azmettirme” suçundan müebbet hapis istenmişti.

Ancak savcının son mütalaasında bu yöndeki suçlamayı destekleyen kesin deliller bulunmadığı belirtildi. Telefon görüşmeleri ve iletişim kayıtlarında öldürme yönünde açık bir talimat ya da yönlendirme tespit edilmediği ifade edildi.

Diğer Sanıklar İçin de Talepler Açıklandı

Mütalaada Alaattin Kadayıfçıoğlu için “kasten öldürme” suçundan müebbet hapis ve tutukluluğunun devamı istendi.

Diğer bazı tutuklu sanıkların ise tutuklu kaldıkları süre dikkate alınarak adli kontrol şartıyla tahliye edilmeleri talep edildi. Zuhal Kalaycıoğlu, Bilal Kadayıfçıoğlu ve İzzet Yıldızhan hakkında ise beraat kararı verilmesi istendi.