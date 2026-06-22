Kubilay Kaan Davasında İzzet Yıldızhan Ortalığı Karıştırdı

Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında duruşma salonunda oldukça hareketli anlar yaşandı. Davada tutuksuz yargılanan ünlü türkücü İzzet Yıldızhan da ifade verdi ve olayla hiçbir ilgisinin olmadığını açık bir şekilde söyledi. Hatta adının bu olayla anılmasından oldukça rahatsız olduğunu da dile getirdi. Kendisini “en mağdur olan taraf benim” sözleriyle savundu.

Olay Gecesi Hakkında Anlattıkları

Yıldızhan mahkemede olayın yaşandığı günle ilgili bildiklerini de tek tek anlattı. O sırada Ankara’da bayram ziyareti için bulunduğunu söyledi. Gece saatlerinde Metin isimli bir kişinin kendisini aradığını ve “Alaattin kavgaya karışmış” dediğini aktardı. Ama ne olup bittiğini o an tam olarak anlamadığını da özellikle vurguladı.

Sonrasında Bilal’i aramaya çalıştığını ancak telefonunun kapalı olduğunu gördüğünü söyledi. Olayın netleşmeye başlamasının ise ertesi sabah olduğunu belirtti. Sabah uyandığında çocuklarından birinin kendisine bir cinayet olduğunu ve bazı isimlerin olayla anıldığını söylediğini ifade etti.

Sabah Öğrendiği Gerçekler

Yıldızhan’ın anlattıklarına göre olayın ciddiyetini sabah saatlerinde tamamen öğrenmiş. Metin’i tekrar aradığında ise “Olay bu sanırsam, ben de tam bilmiyorum” gibi net olmayan bir cevap aldığını aktardı. Bu süreçte yaşanan belirsizliğin kendisini de oldukça zorladığını söyledi.

Mahkeme salonunda bu anlatımlar sırasında olayın karmaşıklığı bir kez daha ortaya çıkarken Yıldızhan kendisini doğrudan olayla ilişkilendiren iddiaları kabul etmedi.

Cezaevi Süreci Ve Zor Günler

Ünlü sanatçı savunmasında en çok dikkat çeken kısmı ise cezaevi süreciyle ilgiliydi. Yaklaşık 45 gün cezaevinde kaldığını belirtti. Bu süre boyunca neyle suçlandığını tam olarak bilemediğini ve büyük bir belirsizlik yaşadığını söyledi.

En çok üzerinde durduğu konu ise ailesi oldu. 9 çocuğuna baktığını ve bu süreçte hem psikolojik hem maddi olarak çok zorlandığını ifade etti. Kendini “en mağdur taraf” olarak görmesinin sebebini de buna bağladı.

Beraat Talebi Ve Son Sözler

Yıldızhan mahkemedeki ifadesinin sonunda olayla hiçbir bağlantısının olmadığını tekrar vurguladı ve beraatini talep etti. Metin ile yaptığı mesajlaşmaların da yanlış anlaşılmaması gerektiğini sadece olayla ilgili bilgi almak için iletişim kurduğunu söyledi.

Genel olarak duruşmada verdiği ifade olayın kendisi açısından tamamen bir yanlış anlaşılmalar zinciri olduğunu savunduğu bir çizgide ilerledi. Mahkeme süreci ise kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye devam ediyor.