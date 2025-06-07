Kubilay Aka'nın Yeni Tarzı Olay Oldu! Pembe Saçlarıyla Gündemde

Kubilay Aka yeni tarzıyla sosyal medyayı salladı! Pembe saçlı haliyle hayranlarını şaşırtan oyuncuya sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan tatlı yorum geldi.

Kubilay Aka'nın Yeni Tarzı Olay Oldu! Pembe Saçlarıyla Gündemde
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-06-2025 10:12

Kubilay Aka, yeni tarzıyla sosyal medyada olay yarattı. Ünlü oyuncu, saçlarını pembe renge boyayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Instagram paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve magazin dünyasının gündemine oturdu.

Saçlarını Pembeye Boyadı

Son dönemde Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kubilay Aka, bu kez yeni imajı ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu, saçlarını cesur bir kararla pembe renge boyattı. Değişikliğini ise ilk olarak Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına “Saçlarımın tadına bakmak istiyorum” notunu düşen oyuncu, bu hareketiyle büyük beğeni topladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sevgilisinden Tatlı Yorum Geldi

Kubilay Aka’nın yeni tarzına en dikkat çeken yorum ise sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan geldi. Güzel oyuncu, sevgilisinin pembe saçlı fotoğrafına “Pamuk şekerim” yorumunu yaptı. Bu samimi ve eğlenceli mesaj, hayranlar arasında da büyük beğeni topladı.

Hayranları Çok Beğendi

Oyuncunun yeni imajı, hayranlarından da tam not aldı. Birçok kişi, Kubilay Aka’nın bu cesur tarz değişikliğini “çok yakışmış” ve “yeniliklere açık olmak harika” gibi yorumlarla destekledi.

Aka’nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Birçok kullanıcı, pembe saçlı pozunu paylaşarak oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi.

Benzer Haberler
Afra Saraçoğlu'nun Yeni Durağı Patmos! Tatil Kareleri Olay Oldu Afra Saraçoğlu'nun Yeni Durağı Patmos! Tatil Kareleri Olay Oldu
Cemre Baysel Ayrılık Sonrası Tatile Çıktı! Bodrum Paylaşımı Gündem Oldu Cemre Baysel Ayrılık Sonrası Tatile Çıktı! Bodrum Paylaşımı Gündem Oldu
Serenay Sarıkaya İçini Döktü: “Dağılmamak İçin Gözlerimi Kaçırdım” Serenay Sarıkaya İçini Döktü: “Dağılmamak İçin Gözlerimi Kaçırdım”
Hande Erçel ve Hakan Sabancı Mavi Turda Arkadaşlarıyla Keyifli Tatil Hande Erçel ve Hakan Sabancı Mavi Turda Arkadaşlarıyla Keyifli Tatil
Yiğit Poyraz, Yiğit Poyraz, "Survivor" Yorgunluğunu Yasmin Erbil’le Bodrum’da Atıyor
Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı
ÇOK OKUNANLAR
Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!
  • 05-06-2025 15:17

Aslışah Alkoçlar Yaz Sezonunu Bodrum’da Açtı!

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?
  • 04-06-2025 17:18

İrem Sak’ın “Modern Kadın” Dizisi Nerede Yayınlanacak?

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı
  • 05-06-2025 15:53

Bestemsu Özdemir Sevgilisini Otelde Bastı! Aldattığı Kadın Tanıdık Çıktı

Aslı Bekiroğlu'ndan 9 Saatlik Zorlu Ameliyat:
  • 03-06-2025 15:54

Aslı Bekiroğlu'ndan 9 Saatlik Zorlu Ameliyat: "Yaşıyorum Şükür"

Halit Ergenç’ten Muhabire Duygusal Rica: “Ne Olur Hepsini Sil Babacığım”
  • 03-06-2025 15:04

Halit Ergenç’ten Muhabire Duygusal Rica: “Ne Olur Hepsini Sil Babacığım”