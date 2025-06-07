Kubilay Aka'nın Yeni Tarzı Olay Oldu! Pembe Saçlarıyla Gündemde

Kubilay Aka, yeni tarzıyla sosyal medyada olay yarattı. Ünlü oyuncu, saçlarını pembe renge boyayarak bambaşka bir görünüme kavuştu. Instagram paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü ve magazin dünyasının gündemine oturdu.

Saçlarını Pembeye Boyadı

Son dönemde Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen Kubilay Aka, bu kez yeni imajı ile dikkat çekti. Ünlü oyuncu, saçlarını cesur bir kararla pembe renge boyattı. Değişikliğini ise ilk olarak Instagram hesabında takipçileriyle paylaştı.

Paylaşımına “Saçlarımın tadına bakmak istiyorum” notunu düşen oyuncu, bu hareketiyle büyük beğeni topladı. Kısa sürede binlerce beğeni ve yorum alan paylaşım, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.

Sevgilisinden Tatlı Yorum Geldi

Kubilay Aka’nın yeni tarzına en dikkat çeken yorum ise sevgilisi Hafsanur Sancaktutan’dan geldi. Güzel oyuncu, sevgilisinin pembe saçlı fotoğrafına “Pamuk şekerim” yorumunu yaptı. Bu samimi ve eğlenceli mesaj, hayranlar arasında da büyük beğeni topladı.

Hayranları Çok Beğendi

Oyuncunun yeni imajı, hayranlarından da tam not aldı. Birçok kişi, Kubilay Aka’nın bu cesur tarz değişikliğini “çok yakışmış” ve “yeniliklere açık olmak harika” gibi yorumlarla destekledi.

Aka’nın bu paylaşımı, kısa sürede sosyal medyanın en çok konuşulan konuları arasına girdi. Birçok kullanıcı, pembe saçlı pozunu paylaşarak oyuncuya olan hayranlığını dile getirdi.