Kubilay Aka'nın Şaşırtan Hikayesi: "Havalimanında keşfedildim"

Oyunculuğa dair profesyonel bir deneyimi bulunmayan Aka, Muğla-Milas Havalimanı'nda görev yaptığı dönemde menajer Ufuk Ergin'in dikkatini çekti. Ergin'in havalimanındaki kısa bir karşılaşmanın ardından Aka'ya ulaşması, genç oyuncunun önünde yeni bir kapı açtı. Bir süre sonra kendisini bir dizi için deneme çekiminde bulan Aka, kariyerinin ilk büyük adımını da bu rolle attı.

Oyunculuk Öncesi Hayatı Havalimanında Geçiyordu

Eskişehir Anadolu Üniversitesi Havaalanı Yönetimi Bölümü'nden mezun olan Kubilay Aka, eğitimini tamamladıktan sonra bir süre havalimanında çalıştı. Oyunculukla profesyonel olarak ilgilenmeye başladığı dönemde Muğla-Milas Havalimanı'nda özel bir şirkette görev yapıyordu.

Aka'nın hayatını değiştiren olay da burada yaşandı. Menajer Ufuk Ergin, sanatçı Ozan Doğulu ile birlikte havalimanının lounge bölümüne geldi. İşlemlerini Kubilay Aka gerçekleştirdi.

Yaka Kartındaki İsim Her Şeyi Değiştirdi

Ufuk Ergin'in dikkatini çeken ayrıntı, Aka'nın yaka kartındaki adı ve soyadı oldu. Ergin, kısa süre sonra Instagram üzerinden genç oyuncuya ulaştı.

Aka, yıllar önce verdiği röportajda o anları anlatırken gelen mesajı ilk gördüğünde yaşananlara inanamadığını söylemişti. Mesajda, Kanal D'de yayınlanacak "Vatanım Sensin" dizisindeki Ali Kemal karakteri için deneme çekimine gelip gelemeyeceği soruluyordu.

Bir süre önce havalimanında çalışan genç bir adam için bu teklif oldukça beklenmedikti. Aka'nın önünde artık bambaşka bir yol vardı.

Birkaç Deneme Çekiminin Ardından Dizi Geldi

Mesajın ardından Ufuk Ergin ile uzun bir telefon görüşmesi yapan Kubilay Aka, birkaç deneme çekimine katıldı. Sonuçsa onun oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu. Aka, "Vatanım Sensin" dizisinde Ali Kemal karakterini canlandırmak üzere kadroya dâhil edildi.

Dizinin ilk bölümü 2016 yılında ekrana geldi. Aka'nın canlandırdığı Ali Kemal karakteri, oyuncunun televizyon dünyasındaki ilk büyük rolü oldu.

Havalimanından Ekranlara Uzanan Kariyer

"Vatanım Sensin"in ardından Kubilay Aka, "Çukur" dizisinde Celasun karakterine hayat verdi. Daha sonra "Aşk 101", "Cam Tavanlar", "Oğlum" ve farklı sinema projelerinde rol aldı.

Kubilay Aka'nın yıllar önce anlattığı keşfedilme hikâyesiyse kariyerinin en dikkat çekici ayrıntılarından biri olarak kaldı. Bir havalimanında yapılan kısa bir işlem, yaka kartındaki bir isim ve gelen tek bir Instagram mesajı, onun oyunculuk dünyasına attığı ilk adım oldu.