Hafsanur Sancaktutan Nasıl Ünlü Oldu?

Hafsanur Sancaktutan'ın oyunculuk kariyeri, televizyon ekranlarından önce tiyatro sahnelerinde başladı. Genç yaşlardan itibaren oyunculuğa ilgi duyan Sancaktutan, lise eğitimini tamamladıktan sonra bu alanda eğitim almaya yöneldi. Tiyatro oyunlarında sahne alan oyuncu, aldığı ödüllerle de dikkat çekti. Ekran macerası ise 2018 yılında yayınlanan Gülperi dizisiyle başladı.

Sancaktutan'ın ilk televizyon deneyimi, kariyerinin sonraki yıllarında üstleneceği başrollerin de önünü açtı. Dizide canlandırdığı Fidan karakteriyle izleyici karşısına çıkan oyuncu, kısa süre içinde daha geniş bir kitle tarafından tanınmaya başladı.

Oyunculuğa Tiyatro ile Başladı

Hafsanur Sancaktutan, lise eğitiminin ardından oyunculuk eğitimi almaya başladı. Tiyatro çalışmalarına ağırlık veren oyuncu, çeşitli oyunlarda rol aldı. Sahne deneyimi sırasında farklı ödüllere layık görüldü.

Güzel oyuncu 2015 yılında Rotary Kulübü En İyi Kadın Oyuncu Ödülü ve İstek Okulları En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'nü aldı. 2016 yılında ise Terakki Vakfı tarafından Övgüye Değer Oyuncu ödülüne layık görüldü.

Gülperi Dizisiyle Ekranlara Geldi

Sancaktutan'ın televizyon izleyicisiyle buluşması 2018 yılında gerçekleşti. Show TV'de yayınlanan Gülperi, oyuncunun ekran kariyerindeki ilk önemli yapımlardan biri oldu. Dizide Nurgül Yeşilçay ve Timuçin Esen gibi deneyimli isimlerle aynı kadroda yer alan Sancaktutan, Fidan karakterini canlandırdı.

15 Eylül 2018'de ilk bölümü yayınlanan dizideki performansı, genç oyuncunun adının daha geniş bir çevrede duyulmasını sağladı.

İlk Başrolü Aşk Ağlatır ile Geldi

Gülperi sonrasında Sancaktutan'ın kariyeri yeni projelerle devam etti. 2019 yılında Show TV'de yayınlanan Aşk Ağlatır dizisinde Ada Meryem Varlı karakterini canlandırdı. Bu yapımda başrolü üstlenen oyuncu, televizyon kariyerinde önemli bir adım daha attı.

Ardından 2021 yılında Son Yaz dizisinin kadrosuna katıldı ve Yağmur Kara karakterini canlandırdı. Sonraki yıllarda farklı dizi ve film projelerinde rol alan Sancaktutan, dijital platform yapımlarında da izleyici karşısına çıktı.

Yakın zamanda Kıskanmak dizisinde sevenleriyle buluşan oyuncu, Mükerrem karakterine hayat verdi. Özgü Namal, Mehmet Günsür, Selahattin Paşalı gibi sevilen isimlerle bir arada olduğu bu proje 33. bölümde final yaptı.

Tiyatro sahnesinde başlayan oyunculuk serüveni, Gülperi ile televizyona taşındı. Fidan karakteri ise Hafsanur Sancaktutan'ın geniş kitleler tarafından tanınmasında önemli bir yere sahip oldu.