Afra Saraçoğlu'nun İlginç Keşfedilme Hikayesi!

Saraçoğlu'nun oyunculuğa ilgisi vardı. Annesi de kızının bu alandaki isteğini biliyordu. Özcan Deniz'in sosyal medya hesabında yaptığı bir paylaşım, bu ilgiyi gerçek bir fırsata dönüştürdü. Annesinin Deniz'e ulaşıp kızının fotoğrafını göndermesiyle başlayan süreç, kısa süre sonra genç oyuncunun bir sinema filminde rol almasıyla sonuçlandı.



Annesinin Gönderdiği Fotoğraf Dikkat Çekti

Afra Saraçoğlu, yıllar sonra katıldığı bir programda oyunculuğa nasıl başladığını anlattı. O dönemde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü'nde eğitim gören Saraçoğlu, oyunculuk yapmak istediğini annesiyle paylaşmıştı.

Özcan Deniz'in İkinci Şans filminin hazırlıkları sırasında yaptığı sosyal medya paylaşımıysa hikâyenin başlangıcı oldu. Annesi, Deniz'e ulaşarak kızının fotoğrafını gönderdi. Saraçoğlu'nun anlatımına göre Deniz, fotoğrafı gördükten sonra genç oyuncuyla ilgilenmeye başladı.

Deneme Çekimi İçin İstanbul'a Gitti

İlk diyologların ardından Afra Saraçoğlu deneme çekimi için İstanbul'a çağrıldı. Genç oyuncu seçmeye katıldı ve kısa süre sonra rolü aldığını öğrendi.

Bu süreç, Saraçoğlu'nun profesyonel oyunculuk kariyerinin başlangıcı oldu. 2016 yılında vizyona giren İkinci Şans filminde Nurgül Yeşilçay'ın canlandırdığı Yasemin karakterinin kızı Çiçek'e hayat verdi. Filmde Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay başrolleri paylaşırken Saraçoğlu da ilk oyunculuk deneyimini bu yapımla yaşadı.

İlk Filmden Sonra Ekran Yolculuğu Başladı

İkinci Şans sonrasında Saraçoğlu'nun kariyeri televizyon projeleriyle devam etti. 2017 yılında Kötü Çocuk filminde Kayla karakterini canlandırdı. Aynı yıl Fazilet Hanım ve Kızları dizisinin kadrosuna katıldı ve Ece Çamkıran rolünü üstlendi.

Dizideki performansıyla geniş bir izleyici kitlesinin karşısına çıkan Saraçoğlu, sonraki yıllarda farklı televizyon ve dijital platform projelerinde rol aldı. Kariyerindeki önemli dönüm noktalarından biri de Yalı Çapkını dizisinde canlandırdığı Seyran karakteri oldu.

Bugün başarılı projeleriyle adından söz ettiren Afra Saraçoğlu'nun oyunculuk serüveninin başlangıcındaysa büyük bir ajans ya da uzun bir keşif süreci bulunmuyordu. Her şey annesinin Özcan Deniz'e gönderdiği bir fotoğrafla başladı. O mesaj, genç oyuncunun hayatındaki en önemli kariyer fırsatlarından birine dönüştü.