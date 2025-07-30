Kubilay Aka’dan Tatilde Balık Tutma Paylaşımı

Kubilay Aka, teknede balık tutmaya çalıştığı anları esprili notlarla paylaştı. “Rasgelemedik” notu takipçilerini güldürdü.

Kubilay Aka’dan Tatilde Balık Tutma Paylaşımı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 30-07-2025 11:11

Başarılı oyuncu Kubilay Aka, tatil keyfini doğayla iç içe geçirmeye devam ediyor. Bir süredir sevgilisi Hafsanur Sancaktutan ile birlikte yazın tadını çıkaran Aka, bu kez tekne turunda balık tutarken geçirdiği eğlenceli anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Denizle İç İçe Bir Tatil

Denizin ortasında tek başına balık tutmaya çalışan Kubilay Aka, hem doğayla hem de denizle iç içe bir gün geçirdi. Oyuncunun tekne üstünde çektiği fotoğraflar ve videolar, doğallığıyla takipçilerinin beğenisini topladı. Denizde geçirdiği anları paylaşmayı ihmal etmeyen Aka, bu sırada bir deniz kestanesi buldu ve o anı da “hikâyelerinde” paylaştı.

“Rasgelemedik!” Notuyla Gülümsetti

Tüm bu paylaşımlarına esprili bir dil katan Kubilay Aka, balık tutamamasını “Rasgelemedik” notuyla duyurdu. Takipçileri bu eğlenceli notu kısa sürede yorum yağmuruna tuttu. Hem mizahi dili hem de doğallığıyla öne çıkan Aka, takipçileri tarafından “en doğal ünlüler” arasında gösterilmeye devam ediyor.

Hafsanur Sancaktutan'la Aşk Devam Ediyor

Yakın zamanda meslektaşı Hafsanur Sancaktutan ile yaşadığı aşkla gündeme gelen oyuncu, hem özel hayatı hem de tatil pozlarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor. İkilinin birlikte tatile çıktığı ve birlikte vakit geçirdiği iddiaları da hayranları tarafından heyecanla takip ediliyor.

Yeni Proje Merakla Bekleniyor

Dijital ve televizyon projelerinde yer aldığı performanslarla büyük beğeni toplayan Kubilay Aka, yaz tatilinin ardından hangi yapımla ekranlara döneceği ise merak konusu. Hayranları, oyuncunun yeni sezonda sürpriz bir projeyle dönmesini bekliyor.

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