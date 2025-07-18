Kubilay Aka’dan Mutfakta Köfte Şovu

Kubilay Aka, sosyal medyada paylaştığı eğlenceli anlara bir yenisini daha ekledi. Ünlü oyuncu bu kez mutfağa girdi ve köfte yaptı. Paylaşımına ise esprili bir not düşerek “Köftede tek rakibim annem” dedi. Bu eğlenceli anlar hayranları tarafından kısa sürede ilgi gördü.

Hafsanur Sancaktutan’dan Eğlenceli Tepki

Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutan, sevgilisi Kubilay Aka’nın mutfaktaki hünerlerini gösterdiği paylaşımı görmezden gelmedi. Sancaktutan, esprili bir yorum yaparak “Köfteci Kubi diyeceksiniz” sözleriyle sevgilisine takıldı. Çiftin bu tatlı atışması sosyal medyada gündem oldu.

Sosyal Medyada İlgi Çeken Paylaşımlar

Zaman zaman günlük hayatından kesitler paylaşan Kubilay Aka, hayranlarıyla doğal ve samimi yönünü göstermeye devam ediyor. Özellikle mutfakta yemek yaparken paylaştığı bu son anlar, oyuncunun hayranları tarafından beğeni yağmuruna tutuldu. Hafsanur Sancaktutan ile olan eğlenceli diyalogları da takipçilerini güldürdü.