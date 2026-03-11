Kubilay Aka’dan Çifte Veda: Hem Setlere Hem Sivil Hayata Ara Veriyor!

Kanal D'nin fenomen dizisi **"İnci Taneleri"**nde Cihan karakteriyle fırtınalar estiren Kubilay Aka, kariyerinde ve özel hayatında hareketli bir döneme girdi. Güzel oyuncu Hafsanur Sancaktutar ile yollarını ayıran Aka, dizisinin final yapmasıyla birlikte vatani görevini yerine getirmek üzere kışlaya teslim olmaya hazırlanıyor.

"İnci Taneleri" İçin Büyük Final Kapıda

Ekran yolculuğuna fırtına gibi başlayan ancak yapım ekibi ve kanalın ortak kararıyla noktalanacak olan "İnci Taneleri", izleyicilerine veda ediyor.

Final Tarihi: Dizi, 12 Mart 2026 Perşembe akşamı yayınlanacak olan 51. bölümüyle ekran macerasını tamamlayacak.

Duygusal Veda: Yılmaz Erdoğan ve ekibinin son sahneleri çektiği ve sette duygusal anların yaşandığı öğrenildi.

İstikamet: Bilecik!

Dizinin çekimlerini tamamlayan Kubilay Aka, vaktini bedelli askerlik yaparak değerlendirecek. Magazin kulislerine düşen bilgilere göre ünlü oyuncunun askerlik detayları şöyle:

Tarih: 2 Nisan 2026

Yer: Bilecik (Bilecik 9. Jandarma Eğitim Alay Komutanlığı)

Süre: 28 gün sürecek olan bedelli askerlik hizmetiyle vatani görevini tamamlayacak.

Özel Hayatta "Nazar" Değdi

Aka'nın askerlik öncesi moralinin bozuk olduğu konuşuluyor. Bir süredir aşk yaşadığı Hafsanur Sancaktutar ile olan birlikteliği geçtiğimiz günlerde sona erdi. İddialara göre Sancaktutar tarafından terk edilen Aka'nın, ayrılık sonrası kendisini affettirme çabaları da sonuçsuz kaldı.