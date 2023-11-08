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Kubilay Aka yeni projesi için 2 ayda 16 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı

Ünlü oyuncu Kubilay Aka, önceki projeleri olan "Vatanım Sensin," "Çukur," "Cam Tavanlar," ve "Dokuz Oğuz" gibi bir dizi başarılı projenin ardından yeni filmi "Zaferin Rengi" için 2 ayda tam 16 kilo verdi. Oyuncu, bu önemli kilo kaybının sırrını paylaştı.

Kubilay Aka yeni projesi için 2 ayda 16 kilo verdi! Zayıflama sırrını açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 08-11-2023 13:04

Kubilay Aka, başarılı oyunculuğu ve özel hayatıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Şu sıralar Fenerbahçe Spor Kulübü'nün desteklediği "Zaferin Rengi" filmiyle izleyicilerin karşısına çıkacak.

Abdullah Oğuz'un yönetmen koltuğunda oturduğu film büyük bir heyecanla bekleniyor. Filmin başrollerini Nejat İşler, Yiğit Özşener, Kubilay Aka, Gülper Özdemir ve Gonca Vuslateri paylaşıyor. Kubilay Aka, filmde "Galip Kulaksızoğlu" karakterine hayat veriyor.

Oyuncu, Birsen Altuntaş'ın YouTube kanalında rol için nasıl 16 kilo verdiğini anlattı. Kubilay Aka, "İki ayda 16 kilo verdim çünkü filmde savaştan dönen bir karakteri canlandırdım. Savaşın etkilerini yansıtmam gerekiyordu. Bu süreçte 2 ay boyunca yemek yememeyi tercih ettim, spor yaparak kilo verdim. Beslenmemde su bazlı gıdalara yönelmeye çalıştım, çorba ve meyve suları tükettim, sürekli salatalık yedim..." şeklinde açıklamalarda bulundu.

"Zaferin Rengi" filmi, Nejat İşler (Sabri Toprak), Timuçin Esen (Topkapılı Cambaz), Yiğit Özşener (Mustafa Kemal Paşa), Gonca Vuslateri (Vera) ve Birce Akalay (Halide Edip) gibi önemli isimlerin dönemin sembol siyasetçileri, aydınları, askeri figürleri ve Türk futbol tarihinin kahraman sporcularını canlandıracağı bir yapıma dönüşüyor.

Film, benzersiz bir aşk hikayesi ve tarihi bir spor müsabakasının heyecan veren öyküsünü izleyicilere sunacak.

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