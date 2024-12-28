Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan'ın ayrılığı kısa sürdü!

Ayrılığın perde arkasında, Kubilay Aka’nın Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşması olduğu iddia edilmişti. Bu durum, Hafsanur Sancaktutan’ı rahatsız etmiş ve çiftin yollarını ayırmasına neden olmuştu. Ayrılık kararı sonrası sosyal medya hesaplarından birbirlerini silen ikili, yalnızca üç gün sonra yeniden takipleşmeye başladı.

Kubilay Aka, sevgilisiyle olan fotoğraflarını Instagram sayfasına yeniden yükleyerek barış mesajı verirken, Hafsanur Sancaktutan’ın ise bu konuda henüz bir adım atmaması dikkat çekti. Aka’nın Kolombiya’da kumlara sevgilisinin adını kazıyarak yaptığı romantik jestin, barışmalarında etkili olduğu konuşuluyor.

İlk günlerinde “Adam yok dedim, âlâsını buldum” sözleriyle ilişkisini ilan eden Hafsanur Sancaktutan ve Kubilay Aka’nın aşkı, iniş çıkışlarına rağmen sevenleri tarafından desteklenmeye devam ediyor. Çiftin gelecekteki adımları şimdiden merak konusu!