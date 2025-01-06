Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan iddialara nokta koydu: “Buzları erittik”

İddialara göre, Aka’nın Nilperi Şahinkaya ile samimi bir video paylaşması Sancaktutan’ı rahatsız etmiş, ardından çift arasında gerginlik yaşanmıştı. Başka bir iddiada ise Aka’nın, dizideki rol arkadaşı Gözde Gürkan ile karavanda yakınlaştığı öne sürüldü. Bu olayın Hafsanur Sancaktutan tarafından öğrenilmesiyle ilişkiyi sonlandırdığı iddia edilmişti.

Tüm bu dedikoduların ardından çift, Instagram’da yeniden birbirini takip ederek hayranlarını rahatlattı.

Kubilay Aka, geçtiğimiz gün basın mensuplarına yaptığı açıklamada söylentilere açıklık getirdi:

"Her normal çift gibi tartıştık. Instagram’dan çıkarttı Hafsa beni. Sonra hemen takipleştik, buzları erittik. Bir problemimiz yok. Böyle şeyleri direkt bana ya da Hafsa’ya sorsanız daha iyi olur."

Aka, tartışmaları sonlandırmak için ekledi:

"Gereksiz insanlara mikrofon uzatmayalım."

Basın mensuplarının bu sözlerle rol arkadaşı Gözde Gürkan’ı mı kastettiğini sorması üzerine Aka, "Kimseyi bir şeyle nitelendirmiyorum. Gereksiz insanlara mikrofon uzatmayalım diyorum!" yanıtını vererek konuyu kapattı.

Ünlü çift, iddiaların ardından birbirlerine olan bağlılıklarını bir kez daha ortaya koyarken, Aka’nın açıklamaları dedikodulara net bir cevap oldu.