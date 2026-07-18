60. Yaş Günü Kutlanan Yıldız Tilbe: "Biten Bir Ömrün Neyini Kutlayacağım?"

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Türk pop ve arabesk müziğinin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe’nin açık hava konserine ev sahipliği yaptı. Yaz turnesi kapsamında Bursalı müzikseverlerle buluşan ünlü sanatçı geniş repertuvarı ve kendine has sahne performansıyla dinleyicilerine hareketli bir gece yaşattı. Konserin ilk yarısında eski ve yeni hit parçalarını seslendiren Tilbe dinleyicilerin yoğun katılımı ve eşliğiyle enerjiyi üst seviyede tuttu. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde repertuvar akışının dışında beklenmedik bir gelişme yaşadı ve sahneye doğum günü pastası getirildi.

Sahnede Beklenmedik Doğum Günü Kutlaması

Konser tüm hızıyla sürerken iş insanı İbrahim Sayın’ın organizasyonuyla ünlü sanatçı için özel bir yaş günü sürprizi gerçekleştirildi. Yeni yaşına adım atan ve 60. yaş gününü dolduran Yıldız Tilbe sahnede aniden beliren pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Seyircilerin alkışları ve tebrik tezahüratları eşliğinde pastasının mumlarını üfleyen sanatçı bu jest karşısında teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Organizasyonu üstlenen Sayın’a hitaben "İbrahim, sen benim canımsın" diyerek nezaketinden ötürü minnettarlığını dile getiren ünlü şarkıcı hemen ardından doğum günü kutlamalarına dair dikkat çekici ve kendine özgü felsefi yaklaşımını paylaştı.

"Biten Bir Ömrün Neyini Kutlayacağım?"

Yaş günü kutlaması fikrine mesafeli olduğunu açıkça belirten Yıldız Tilbe hayatın geçiciliğine vurgu yapan ifadeler kullandı. Sanatçı "Doğum günü kutlamak bana çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 yaşını görecek miyim belli değil. Biten bir şeyin kutlanması bana farklı ve mantıksız geliyor" sözleriyle salondaki dinleyicileri düşündürdü. Yaş almanın getirdiği olgunlukla hayata dair önceliklerinin değiştiğini belirten Tilbe konuşmasını sağlık ve huzur temennileriyle sürdürdü. Dünyada sağlıktan başka hiçbir şeyin önemli olmadığını vurgulayan ünlü isim 60 yaşından bakıldığında hayatın sadece huzur ve sıhhatten ibaret göründüğünü, ancak 18 yaşındayken insanın bambaşka bir dünya hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Yaş günü üzerine yaptığı açıklamaların ardından Tilbe tempoyu yeniden artırdı. Kendine özgü dansları ve unutulmaz besteleriyle Bursa Kültürpark’taki binlerce müzikseveri coşturmaya devam eden ünlü sanatçı gecenin geç saatlerine kadar sahnede kaldı. Konser alanını dolduran dinleyiciler sanatçıyı uzun süre alkışladı.