60. Yaş Günü Kutlanan Yıldız Tilbe: "Biten Bir Ömrün Neyini Kutlayacağım?"

Bursa'da sahne alan Yıldız Tilbe, konser sırasında kendisine yapılan sürpriz doğum günü kutlamasına verdiği şaşırtıcı yanıtla dikkat çekti.

60. Yaş Günü Kutlanan Yıldız Tilbe:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 18:04

Bursa Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu, Türk pop ve arabesk müziğinin güçlü seslerinden Yıldız Tilbe’nin açık hava konserine ev sahipliği yaptı. Yaz turnesi kapsamında Bursalı müzikseverlerle buluşan ünlü sanatçı geniş repertuvarı ve kendine has sahne performansıyla dinleyicilerine hareketli bir gece yaşattı. Konserin ilk yarısında eski ve yeni hit parçalarını seslendiren Tilbe dinleyicilerin yoğun katılımı ve eşliğiyle enerjiyi üst seviyede tuttu. Ancak gecenin ilerleyen saatlerinde repertuvar akışının dışında beklenmedik bir gelişme yaşadı ve sahneye doğum günü pastası getirildi.

Sahnede Beklenmedik Doğum Günü Kutlaması

Konser tüm hızıyla sürerken iş insanı İbrahim Sayın’ın organizasyonuyla ünlü sanatçı için özel bir yaş günü sürprizi gerçekleştirildi. Yeni yaşına adım atan ve 60. yaş gününü dolduran Yıldız Tilbe sahnede aniden beliren pastayı görünce şaşkınlığını gizleyemedi. Seyircilerin alkışları ve tebrik tezahüratları eşliğinde pastasının mumlarını üfleyen sanatçı bu jest karşısında teşekkür etmeyi ihmal etmedi. Organizasyonu üstlenen Sayın’a hitaben "İbrahim, sen benim canımsın" diyerek nezaketinden ötürü minnettarlığını dile getiren ünlü şarkıcı hemen ardından doğum günü kutlamalarına dair dikkat çekici ve kendine özgü felsefi yaklaşımını paylaştı.

"Biten Bir Ömrün Neyini Kutlayacağım?"

Yaş günü kutlaması fikrine mesafeli olduğunu açıkça belirten Yıldız Tilbe hayatın geçiciliğine vurgu yapan ifadeler kullandı. Sanatçı "Doğum günü kutlamak bana çok saçma geliyor. Biten bir 60 yılın neyini kutlayacağım? 70 yaşını görecek miyim belli değil. Biten bir şeyin kutlanması bana farklı ve mantıksız geliyor" sözleriyle salondaki dinleyicileri düşündürdü. Yaş almanın getirdiği olgunlukla hayata dair önceliklerinin değiştiğini belirten Tilbe konuşmasını sağlık ve huzur temennileriyle sürdürdü. Dünyada sağlıktan başka hiçbir şeyin önemli olmadığını vurgulayan ünlü isim 60 yaşından bakıldığında hayatın sadece huzur ve sıhhatten ibaret göründüğünü, ancak 18 yaşındayken insanın bambaşka bir dünya hayal ettiğini sözlerine ekledi.

Yaş günü üzerine yaptığı açıklamaların ardından Tilbe tempoyu yeniden artırdı. Kendine özgü dansları ve unutulmaz besteleriyle Bursa Kültürpark’taki binlerce müzikseveri coşturmaya devam eden ünlü sanatçı gecenin geç saatlerine kadar sahnede kaldı. Konser alanını dolduran dinleyiciler sanatçıyı uzun süre alkışladı.

Benzer Haberler
Ameliyat Açıklamasıyla Korkutan Yavuz Bingöl Son Durumunu Paylaştı Ameliyat Açıklamasıyla Korkutan Yavuz Bingöl Son Durumunu Paylaştı
Kamp Sandalyeli Sosyete Tatili! Mirkelam Ve Aysen Sabancı Yalıçiftlik'te Ezber Bozdu! Kamp Sandalyeli Sosyete Tatili! Mirkelam Ve Aysen Sabancı Yalıçiftlik'te Ezber Bozdu!
Çeşme'den Yalıkavak'a Stil Transferi: Serra Pirinç Bodrum Sahillerinde İki Farklı Kombiniyle Göz Kamaştırdı! Çeşme'den Yalıkavak'a Stil Transferi: Serra Pirinç Bodrum Sahillerinde İki Farklı Kombiniyle Göz Kamaştırdı!
Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Sezon Yorgunluğunu Mavi Sulara Bıraktı: Barış Kılıç ve Eşi Ayşegül Kılıç’tan Huzurlu Tekne Tatili! Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Sezon Yorgunluğunu Mavi Sulara Bıraktı: Barış Kılıç ve Eşi Ayşegül Kılıç’tan Huzurlu Tekne Tatili!
Gölköy İskelesinde Spor Saati! Mihre Mutlu Isınma Hareketleri Yapıp Denize Balıklama Atlarken Yakalandı! Gölköy İskelesinde Spor Saati! Mihre Mutlu Isınma Hareketleri Yapıp Denize Balıklama Atlarken Yakalandı!
Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme! Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme! "İlişkimiz Devam Ediyor!"
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma
  • 12-07-2026 13:23

Edis Hayaline Kavuştu! Ricky Martin'le Rüya Buluşma

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme!
  • 18-07-2026 15:25

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme! "İlişkimiz Devam Ediyor!"

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!