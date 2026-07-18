Gölköy İskelesinde Spor Saati! Mihre Mutlu Isınma Hareketleri Yapıp Denize Balıklama Atlarken Yakalandı!

Bodrum Gölköy'de tatil yapan Mihre Mutlu denize girmeden önce iskelede ısınma hareketleri yaptı. Fit görüntüsüyle dikkat çeken Mutlu denize balıklama atladı.

Gölköy İskelesinde Spor Saati! Mihre Mutlu Isınma Hareketleri Yapıp Denize Balıklama Atlarken Yakalandı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 15:43

Sosyal medyadaki doğal ve ilham veren lifestyle paylaşımlarıyla popüler trendlerin nabzını tutan ünlü mimar ve influencer Mihre Mutlu Ege'nin parlayan yıldızı Bodrum'da yaz tatilinin tadını çıkarmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde de Bodrum'un en seçkin koylarından Gölköy'de objektiflere takılan ve duru güzelliğiyle göz dolduran Mutlu bu kez plaj stili ve tatil rutinlerine dinamik bir dokunuş ekledi. Gün boyu güneşin keyfini çıkaran güzel influencer sıcak hava bunaltınca soluğu yine iskelede aldı ancak bu defa denize girmeden önce sporcu kimliğini konuşturdu.

Denize Girmeden Önce İskelede Spor Rutini

Düzenli egzersiz programları ve sağlıklı yaşam tarzıyla bilinen Mihre Mutlu plajda da disiplinini bozmadı. Ege'nin serin sularına kendini bırakmadan önce kramp riskine karşı önlemini alan Mutlu iskele üzerinde esnetme ve ısınma hareketleri yaptı.

Estetik Balıklama Atlayış

 

Isınma hareketlerini tamamladıktan sonra iskelenin ucuna ilerleyen ünlü isim profesyonel sporcuları aratmayacak cinsten kusursuz ve estetik bir balıklama atlayış gerçekleştirdi.

Fit Görünümle Göz Kamaştırdı

Suda bir süre yüzerek serinleyen Mutlu deniz çıkışı fit vücudu ve spora borçlu olduğu hatlarıyla tüm bakışları üzerinde topladı. Kurulandıktan sonra sakin  moduna geri dönen ünlü influencer şezlonguna geçerek kitap okumaya ve güneşlenmeye devam etti.

İbrahim Çelikkol ile Olan Evliliğinden Kalan En Güzel Hatıra: Ali

Magazin dünyasının yakından takip ettiği Mihre Mutlu bilindiği üzere 2017 - 2022 yılları arasında ünlü oyuncu İbrahim Çelikkol ile evli kalmıştı. Bu göz önündeki evliliklerini sessiz sedasız sonlandıran ikilinin hayatlarının merkezinde yer alan Ali adında dünyalar tatlısı bir oğulları bulunuyor. Şimdilerde hem başarılı bir anne hem de dijital dünyanın güçlü bir figürü olarak yoluna devam eden Mutlu fit kalmayı başardığı yoğun temposuyla takipçilerinden tam not alıyor.

Şehrin karmaşasından Gölköy'ün sakin ve berrak sularına keskin bir geçiş yapan Mihre Mutlu iskeledeki bu dinamik ve havalı anlarıyla popüler lifestyle dergilerinin ve magazin bloglarının haftalık en iyi yaz kareleri listesinde yerini aldı.

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