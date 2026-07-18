Ameliyat Açıklamasıyla Korkutan Yavuz Bingöl Son Durumunu Paylaştı

Yavuz Bingöl son günlerde hayranlarını endişelendiren sağlık sorunlarına dair net bir bilgilendirmede bulundu. Geçtiğimiz günlerde Malatya’da sahne alması planlanan ancak ani bir kararla programını iptal etmek zorunda kalan 61 yaşındaki usta sanatçı konuya dair sessizliğini bozdu. Doktorunun uçak seyahatlerine izin vermemesi üzerine konserini gerçekleştiremeyen ve kamuoyunda büyük merak uyandıran müzisyen sosyal medya hesabı üzerinden yayınladığı bir video ile durumun perde arkasını paylaştı.

Ameliyat Takvimi Netleşti

Paylaştığı videoda genel sağlık durumunun gayet yerinde olduğunu vurgulayan Yavuz Bingöl rahatsızlığının detaylarını da aktardı. Korkulacak ya da hayati tehlike arz edecek bir tablonun bulunmadığını belirten tecrübeli yorumcu şikayetlerinin doğrudan safra kesesinden kaynaklandığını dile getirdi. Temmuz ayının son günlerinde veya ağustos ayının hemen başında operasyon masasına yatacağını ifade eden sanatçı bu organın cerrahi müdahale ile tamamen alınacağını açıkladı. Kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ileten tüm sevenlerine ve dostlarına teşekkür eden Bingöl moralinin yüksek olduğunu sözlerine ekledi.

Albüm Heyecanı ve Sahne Dayanışması

Fiziksel olarak kendini iyi, ruhen de son derece huzurlu hissettiğini belirten Yavuz Bingöl dinleyicilerine bir de yeni çalışma müjdesi verdi. Rahatsızlığından hemen iki gün önce yeni müzik albümünün dijital platformlarda ve müzik marketlerde dinleyicilerle buluştuğunu hatırlatan usta müzisyen bu süreçte sanatsal üretkenliğine ara vermediğini gösterdi. Yaşanan seyahat engeli nedeniyle gidemediği Doğu Anadolu turnesindeki Malatya konserinde ise sahne dayanışmasının güzel bir örneği sergilendi. Bingöl'ün uçuş yasağı sebebiyle katılamadığı etkinlikte meslektaşı Ender Balkır sahne aldı. Usta sanatçı, kendisini bu zor zamanda yalnız bırakmayarak dinleyicilerini müziksiz bırakmayan meslektaşı Balkır’a da kamuoyu önünde teşekkürlerini sundu. Ameliyat sonrasındaki iyileşme evresinin ardından çalışmalarına kaldığı yerden devam etmeyi hedefleyen tecrübeli yorumcu şu sıralar tamamen cerrahi sürece ve dinlenmeye odaklanmış durumda.

Hayranlarından Geçmiş Olsun Mesajları Yağdı

Sanatçının sağlık durumuna açıklık getirdiği video kısa süre içinde dijital mecralarda geniş bir yankı uyandırdı. Yıllardır usta yorumcunun eserleriyle büyüyen geniş bir hayran kitlesi paylaşılan görüntünün altına binlerce destek ve şifa temennisi içeren mesaj bıraktı. Hem müzik sektöründeki dostları hem sadık dinleyicileri Bingöl'ün en kısa sürede sağlığına kavuşarak sahnelere ve stüdyo çalışmalarına güçlü bir dönüş yapmasını temenni ediyor.