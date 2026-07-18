Kamp Sandalyeli Sosyete Tatili! Mirkelam Ve Aysen Sabancı Yalıçiftlik'te Ezber Bozdu!

Şarkıcı Mirkelam sevgilisi Aysen Sabancı ile Bodrum Yalıçiftlik'te görüntülendi. Çiftin plajda ellerinde kamp sandalyesi taşıması dikkat çekti.

Kamp Sandalyeli Sosyete Tatili! Mirkelam Ve Aysen Sabancı Yalıçiftlik'te Ezber Bozdu!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 16:48

Mirkelam ve sosyetik sevgilisi Aysen Sabancı rotalarını Ege'ye çevirdi. Yıllardır gözlerden uzak bir birliktelik sürdüren çift yaz tatilinin tadını çıkarmak üzere Bodrum'u seçti.

Ünlü ikili Bodrum'un sakinliğiyle bilinen Yalıçiftlik koyunda objektiflere yansıdı.

Gösterişten Uzak Dingin Bir Gün

Bodrum'un popüler ve şaşaalı mekanları yerine Yalıçiftlik'in huzurlu atmosferini tercih eden Mirkelam ve Aysen Sabancı gün boyu yakın arkadaş gruplarıyla birlikte sahilin tadını çıkardı. Deniz havası eşliğinde dostlarıyla harika vakit geçiren çiftin neşeli ve samimi halleri magazin muhabirlerinin gözünden kaçmadı.

Plajın En Sempatik Detayı

Günün yorgunluğunu atan çift akşam saatlerine doğru plajdan ayrılmak üzere otoparktaki otomobillerine doğru harekete geçti. Tam bu esnada ellerinde taşıdıkları kamp sandalyeleriyle görüntülenen ikili mütevazı tatil anlayışlarıyla plajın en sempatik manşetine imza attı.

Lüks Değil Samimiyet

Milyonların sevgilisi olan pop sanatçısı ve sevgilisinin gösterişli localar yerine kamp sandalyelerini kapıp koy koy gezmesi büyük sempati topladı. Rahat kıyafetleri ve ellerindeki sandalyelerle sahil şeridinde yürüyen çift filtrelenmiş tatil algısını yıkan cinsten bir doğallık sergiledi.

Işıltılı sahnelerin ve büyük metropol koşturmacalarının ardından Yalıçiftlik'in sakin kıyılarına keskin bir geçiş yapan Mirkelam ve Aysen Sabancı bu mütevazı ama bir o kadar da klas Bodrum günlüğüyle popüler magazin bloglarında haftanın en çok konuşulan çiftleri arasında yerini aldı.

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