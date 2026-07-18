Kızılcık Şerbeti'nin Ömer'i Sezon Yorgunluğunu Mavi Sulara Bıraktı: Barış Kılıç ve Eşi Ayşegül Kılıç’tan Huzurlu Tekne Tatili!

Show TV ekranlarında yayınlanan ve her bölümüyle reyting rekorları kırarak dijital dünyada trend topic olan fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'nin karizmatik Ömer Ünal'ı başarılı aktör Barış Kılıç yoğun geçen sezonun yorgunluğunu atmak üzere soluğu Ege'de aldı. Her zaman gözlerden uzak, örnek ve çabasız bir zarafetle sürdürdükleri evlilikleriyle takdir toplayan ünlü oyuncu ve eşi Ayşegül Kılıç ajandalarına bu kez huzur dolu bir mavi yolculuk rotası ekledi.

Ünlü çift lüks tatilin ve sakin koyların Bodrum'daki adresi olan Türkbükü'nde demirledikleri teknelerinde objektiflere yansıdı.

Denize Girmek Yerine Tekne Sohbetlerini Seçtiler

Bodrum'un kalabalık plaj kulüpleri yerine teknelerinin mahremiyetinde kalmayı tercih eden Barış ve Ayşegül Kılıç çifti gün boyu Ege'nin serin sularına atlamak yerine dostlarıyla keyif yapmayı seçti. Teknelerinde ağırladıkları yakın arkadaş gruplarıyla koyu bir sohbete dalan çiftin dinginliği ve çabasız şıklığı gözlerden kaçmadı.

Dostlarla Uzun Mola

Deniz sefası yapmak yerine esintinin tadını çıkaran çift arkadaşlarıyla uzun süre vakit geçirerek samimi ve neşeli görüntüler sergiledi. Keyifli halleriyle dikkat çeken ikili kameraların uzağında ama bir o kadar da içten anlar yaşayarak sakin bir tatil günlüğü imzaladı.

Ekranın Ağırbaşlı Karizması Bodrum Sularında

Setlerin yoğun ve stresli çekim temposundan, Türkbükü'nün izole ve huzurlu deniz atmosferine keskin bir geçiş yapan Barış Kılıç ekrandaki ağırbaşlı ve klas duruşunu tatilde de sürdürdü. Eşi Ayşegül Kılıç ile sergiledikleri bu dingin ve mutlu aile portresi magazin basınının ve oyuncunun binlerce hayranının beğenisini toplayarak haftanın en estetik popüler manşetleri arasındaki yerini aldı.