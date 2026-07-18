Çeşme'den Yalıkavak'a Stil Transferi: Serra Pirinç Bodrum Sahillerinde İki Farklı Kombiniyle Göz Kamaştırdı!

Yaz tatiline Bodrum Yalıkavak'ta devam eden oyuncu Serra Pirinç, plajda önce siyah mayo ardından turuncu bikini giyerek şıklığıyla dikkat çekti.

Çeşme'den Yalıkavak'a Stil Transferi: Serra Pirinç Bodrum Sahillerinde İki Farklı Kombiniyle Göz Kamaştırdı!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-07-2026 16:30

 

Canlandırdığı her karakterle adından söz ettiren, güzelliği ve genç nesil enerjisiyle dikkat çeken oyunculardan Serra Pirinç yaz tatilinin hızını kesmeden rotasını değiştirmeye devam ediyor.

Yaz sezonunun ilk günlerinde Çeşme sahillerinde boy gösteren güzel oyuncu bu kez tatilin ve lüks dünyasının kalbi olan Bodrum Yalıkavak'a geçiş yaptı. Yalıkavak'taki popüler bir plajda objektiflere takılan Pirinç denizin ve güneşin tadını çıkarırken peş peşe yaptığı plaj kombinleriyle de adeta sahil modasına yön verdi.

Siyah Mayodan Turuncu Bikiniye Hızlı Geçiş

Sıcak havadan bunalınca kendini Ege'nin serin sularına bırakmak isteyen Serra Pirinç ilk olarak zarafetini konuşturduğu siyah bir mayo giymeyi tercih etti. İskeledeki merdivenlerden dikkatli bir şekilde inerek denize giren oyuncu uzun süre yüzüp serinledi. Deniz keyfinin ardından sudan çıkan ve çabasız tarzını plajda da sürdüren Pirinç şezlong alanına geçerek hızlıca tarzını güncelledi.

Renklerin Enerjisi

Üzerini değiştiren güzel oyuncu bu kez yazın sıcak enerjisini yansıtan turuncu renkli bir bikini ile plajda boy gösterdi. Kombinini güneşten korunmak adına taktığı şık bir hasır şapka ve beline bağladığı beyaz pareo ile tamamlayan başarılı aktris, sahil modasında haftanın en iyi plaj stillerinden birine imza attı.

İskelede Yoğun Telefon Trafiği

Yeni stiliyle iskeleye geri dönen Serra Pirinç bir yandan Bodrum esintisinin tadını çıkarırken diğer yandan elinden telefonunu düşürmedi. İskelede uzun süre hararetli telefon görüşmeleri gerçekleştiren ünlü ismin bu halleri "Yeni sezon için senaryo görüşmeleri mi yapıyor?" sorusunu akıllara getirerek merak uyandırdı.

Setlerin yoğun temposundan Yalıkavak koylarının huzurlu atmosferine keskin bir geçiş yapan Serra Pirinç bu çift kombinli ve dinamik sahil günlüğüyle sosyal medyanın ve popüler magazin listelerinin en çok konuşulan başlıklarından biri oldu.

 

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