Kubilay Aka Konuştu! Hafsanur Sancaktutan Gerçeğini Açıkladı

Takibi bırakmaları ayrılık iddialarını alevlendirmişti. Kubilay Aka sessizliğini bozdu Hafsanur Sancaktutan'la ilişkileri hakkında ilk kez konuştu.

Kubilay Aka Konuştu! Hafsanur Sancaktutan Gerçeğini Açıkladı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 19-07-2026 18:49

Son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkisi oldu. Çiftin yollarını ayırdığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılınca hayranları da neler olduğunu merak etmeye başladı. Özellikle Hafsanur Sancaktutan'ın birlikte oldukları bazı kareleri sosyal medya hesabından kaldırması ve ardından ikilinin Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakması "Ayrılık kesinleşti" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sessizlik Daha da Fazla Merak Uyandırdı

İddiaların ortaya çıkmasının ardından iki isim de uzun süre sessiz kalmayı tercih etti. Bu sessizlik söylentilerin daha da büyümesine yol açtı. Birçok kişi ayrılık haberinin doğru olduğunu düşünürken çift cephesinden herhangi bir açıklama gelmeyince dedikodular peş peşe gelmeye devam etti.

Oysa Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın hikâyesi yeni başlamış bir ilişki değildi. Yıllar önce birlikte rol aldıkları bir reklam filmiyle tanışan ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüş yaptıkları tatiller ve birlikte paylaştıkları mutlu anlarla magazin gündeminde sık sık yer almışlardı.

Kubilay Aka Noktayı Koydu

Beklenen açıklama sonunda Kubilay Aka'dan geldi. Ünlü oyuncu haklarında çıkan ayrılık haberlerini net bir dille yalanladı. Sosyal medyada konuşulan iddialardan haberleri olmadığını söyleyen Aka ilişkilerinin devam ettiğini belirtti.

Ünlü oyuncu "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor." sözleriyle hem ayrılık söylentilerine son noktayı koydu hem özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini ifade etti.

Yeni Sezonda Aynı Seti Paylaşacaklar

Üstelik ikiliyi önümüzdeki dönemde sadece özel hayatlarında değil ekranlarda da birlikte görmek mümkün olacak. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sezonda aynı dizide başrolü paylaşacağı öğrenildi. Ayrılık iddiaları konuşulurken gelen bu açıklama çiftin hayranlarını da rahatlatmış oldu. Görünen o ki sosyal medyada çıkan söylentilere rağmen ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor.

Benzer Haberler
Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya Geceye Damga Vurdu! Alper Çankaya, Atakan Özkaya ve Nihat Altınkaya Geceye Damga Vurdu!
Beş Ayda 35 Kilo Verdi! Lydia Cemre'nin Sırrı Ortaya Çıktı Beş Ayda 35 Kilo Verdi! Lydia Cemre'nin Sırrı Ortaya Çıktı
Tekir'den Çağlar Ökten'e Olay Gönderme! Seda Sayan Dondu Tekir'den Çağlar Ökten'e Olay Gönderme! Seda Sayan Dondu
Eski Saymandan Haluk Levent'i Sarsan İddialar Peş Peşe Geldi Eski Saymandan Haluk Levent'i Sarsan İddialar Peş Peşe Geldi
Oğuzhan Uğur'un İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Tüm İddiaları Reddetti Oğuzhan Uğur'un İlk İfadesi Ortaya Çıktı! Tüm İddiaları Reddetti
Daha 17'de Büyük Hesaplaşma! Deniz Her Şeyi Değiştirdi Daha 17'de Büyük Hesaplaşma! Deniz Her Şeyi Değiştirdi
ÇOK OKUNANLAR
Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!
  • 18-07-2026 14:21

Türkbükü Sahillerinde Şükrü Özyıldız Rüzgarı: Sörf Tahtası Üstünde Hünerlerini Sergiledi!

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme!
  • 18-07-2026 15:25

Kubilay Aka ve Hafsanur Sancaktutan Cephesinde Flaş Gelişme! "İlişkimiz Devam Ediyor!"

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!
  • 13-07-2026 10:59

Dördüncü Kez Anne Olmaya Hazırlanan Atiye'den Sahnede Ezber Bozan Çıkış!

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!
  • 14-07-2026 09:17

Hande Erçel, Hamile Ablası Gamze Erçel ve Yeğeni Mavi ile Bodrum'da!

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!
  • 13-07-2026 09:22

Çeşme Sahilleri Yıkıldı! Özge Yağız Ve Kübra Balcan Plajda Fit Vücutlarıyla Düşman Çatlattı!