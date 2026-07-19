Kubilay Aka Konuştu! Hafsanur Sancaktutan Gerçeğini Açıkladı

Son günlerde magazin dünyasında en çok konuşulan konulardan biri Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın ilişkisi oldu. Çiftin yollarını ayırdığı yönündeki iddialar sosyal medyada hızla yayılınca hayranları da neler olduğunu merak etmeye başladı. Özellikle Hafsanur Sancaktutan'ın birlikte oldukları bazı kareleri sosyal medya hesabından kaldırması ve ardından ikilinin Instagram'da birbirini takip etmeyi bırakması "Ayrılık kesinleşti" yorumlarının yapılmasına neden oldu.

Sessizlik Daha da Fazla Merak Uyandırdı

İddiaların ortaya çıkmasının ardından iki isim de uzun süre sessiz kalmayı tercih etti. Bu sessizlik söylentilerin daha da büyümesine yol açtı. Birçok kişi ayrılık haberinin doğru olduğunu düşünürken çift cephesinden herhangi bir açıklama gelmeyince dedikodular peş peşe gelmeye devam etti.

Oysa Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın hikâyesi yeni başlamış bir ilişki değildi. Yıllar önce birlikte rol aldıkları bir reklam filmiyle tanışan ikilinin arkadaşlığı zamanla aşka dönüşmüş yaptıkları tatiller ve birlikte paylaştıkları mutlu anlarla magazin gündeminde sık sık yer almışlardı.

Kubilay Aka Noktayı Koydu

Beklenen açıklama sonunda Kubilay Aka'dan geldi. Ünlü oyuncu haklarında çıkan ayrılık haberlerini net bir dille yalanladı. Sosyal medyada konuşulan iddialardan haberleri olmadığını söyleyen Aka ilişkilerinin devam ettiğini belirtti.

Ünlü oyuncu "Hakkımızda çıkan iddialardan ve sosyal medyadan haberimiz yok. İlişkimiz devam ediyor. İlişkiler sosyal medyada yaşanmıyor." sözleriyle hem ayrılık söylentilerine son noktayı koydu hem özel hayatlarını göz önünde yaşamayı tercih etmediklerini ifade etti.

Yeni Sezonda Aynı Seti Paylaşacaklar

Üstelik ikiliyi önümüzdeki dönemde sadece özel hayatlarında değil ekranlarda da birlikte görmek mümkün olacak. Kubilay Aka ile Hafsanur Sancaktutan'ın yeni sezonda aynı dizide başrolü paylaşacağı öğrenildi. Ayrılık iddiaları konuşulurken gelen bu açıklama çiftin hayranlarını da rahatlatmış oldu. Görünen o ki sosyal medyada çıkan söylentilere rağmen ilişkileri tüm hızıyla devam ediyor.