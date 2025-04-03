Kubilay Aka: "Cem kardeşimizi serbest bırakın"

Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Kubilay Aka'dan destek geldi. Aka, “Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir” diyerek meslektaşına sahip çıktı.

Kubilay Aka:
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 03-04-2025 13:03

Cem Yiğit Üzümoğlu, sosyal medyada yapılan boykot çağrılarıyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alındı. Gözaltına alınan 16 kişiden biri olan Üzümoğlu’na, meslektaşı Kubilay Aka sosyal medya hesabından destek verdi.

Cem Yiğit Üzümoğlu'na Gözaltı, Kubilay Aka'dan Destek

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada ayrıştırıcı söylemle 'boykot' çağrısı yapan 16 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Gözaltına alınanlardan 11 kişi, emniyet müdürlüğüne götürülürken, Cem Yiğit Üzümoğlu da bu kişiler arasındaydı.

Üzümoğlu’nun gözaltına alınmasının ardından, meslektaşı Kubilay Aka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cem Yiğit Üzümoğlu yalnız değildir" diyerek, arkadaşına olan desteğini dile getirdi.

Kubilay Aka'nın Destek Mesajı

Kubilay Aka, Cem Yiğit Üzümoğlu’nun gözaltına alınmasını kınayarak şu ifadeleri kullandı:
“Meslektaşım Cem Yiğit Üzümoğlu'nun gözaltına alınmasını kınıyorum. Herhangi bir meslektaşım ya da yurttaşımın hür bir şekilde fikrini ifade etti diye gözaltına alınmasını da gelecek için çok tehlikeli buluyorum. Bugün bir kişinin ağzını ellerinizle kapatacaksınız belki ama milyonlar artık yönetilmeye çalışılan algının neyse ki farkında. Bu ülke yetiştirdiği gençliği hapsettirmeyecektir. Cem kardeşimizi serbest bırakın.”

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