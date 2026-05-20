Kubat’tan Harbiye Öncesi Şok Görüntü: 5 Ayda Tam 20 Kilo Verdi!



Kubat Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyenleriyle bir araya geldi. Yeni görüntüsüyle şaşırtan sanatçı nasıl zayıfladığını anlattı.

Konser öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Kubat'ın değişimi dikkat çekti. 5 ayda 20 kilo veren şarkıcı adeta bambaşka bir görünüme kavuştu.

Düzenli Spor Sağlıklı Beslenme

Kubat'ın nasıl zayıfladığı da merak edildi. Şarkıcı uzun zamandır sıkı bir programda olduğunu açıkladı. Düzenli spor ve yürüyüşlerini aksatmayan Kubat aynı zamanda disiplinli bir beslenme programı uyguladığı söyledi.

5 Ayda 20 Kilo Verdi

Zayıfladıktan sonra gardırobunu baştan aşağı değiştiren türkücü 20 kilo verdiğini söyledi. Kubat'ın büyük değişimi ve yeni tarzı beğeni topladı.

Sosyal Medyada Yorum Yağdı

Sanatçının yeni görüntüsü sosyal medyada da gündem oldu. Kubat'ı görenler "tanımakta zorlandık" yorumlarında bulundu. Kullanıcılardan bazıları şarkıcı için endişelenerek "hasta mı?" diye sordu. Kubat'ın sağlıklı bir şekilde zayıflaması mutluluk yarattı.