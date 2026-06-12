Kriz Çıktı, Başrol Gitti! Halef Köklerin Çağrısı Dizisinde Aybüke Pusat Depremi

Ekranların büyük bir ilgiyle takip edilen dönem ve töre temalı draması Halef: Köklerin Çağrısı perde arkasında yaşanan fırtınalarla çalkalanıyor. Uzun süredir set arkasında kriz yaşandığı ve başrol oyuncularından birinin diziden ayrılacağı yönündeki dedikodular dün akşam yayınlanan bölümle gerçeğe dönüştü. Now Tv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Halef: Köklerin Çağrısı dizisi 35. bölümüyle sezon finali yaptı. Dizinin sezon finalinde Melek karakterine hayat veren Aybüke Pusat'ın projeye veda etmesi 'kriz' iddialarını doğrular nitelikte oldu. Veda Yurtsever ise yaptığı paylaşımla dikkat çekti.

Kriz Söylentileri Doğru Çıktı Başrol Veda Etti

Başrollerini İlhan Şen ve Biran Damla Yılmaz'la paylaşan güzel oyuncu Aybüke Pusat senaryonun gidişatı ve karakter dengelerinin değişmesi üzerine radikal bir karar aldı. Now Tv'nin sevilen dizisi Halef: Köklerin Çağrısı dün akşam sezon finali bölümüyle ekrana geldi. İlhan Şen, Aybüke Pusat ve Biran Damla Yılmaz'ın başrollerini paylaştığı dizide kriz çıktığı ve başrolün projeye veda edeceği iddiaları gündemdeydi. Melek karakterinin trajik vedasıyla ünlü oyuncunun yapımdan tamamen koptuğu kesinleşti.

Rol Arkadaşı Veda Yurtsever İsyan Etti

Dizide Sultan karakterini canlandıran usta oyuncu Veda Yurtsever genç meslektaşının uğradığı haksızlıklara ve yaşadığı yıpranma sürecine daha fazla sessiz kalamadı. İkilinin set arkasındaki güçlü dostluğunu gözler önüne seren Yurtsever adeta bir manifesto niteliğinde taziye ve sitem yazısı paylaştı. Veda Yurtsever'in Instagram paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

"Canım Aybüke... Çok eğlenceli bir yol arkadaşıydın. Zor bir yolda yürüdün,bir oyuncu olarak seni çok anladığım bir yerdeyim. Başladığın karakterle bitirdiğin karakter arasında mesafeler var ve fakat bir de reyting diye adı belli bir canavar. Dengeler bazen şaşıyor bazen birkaç oyuncu nasibini alıyor. Tadın kaçtı, gitmek istedin, hakkındı... Senin sayende sezonda içimde kalan birkaç cümleyi de buraya bırakayım dedim."

Bu Çocuklar Ne Ara Bu Kadar Gaddarlaştı?

Veda Yurtsever paylaşımının devamında özellikle sosyal medyada oyuncuları acımasızca eleştiren hakaret boyutuna varan yorumlar yapan kitleye ateş püskürdü. Sosyal medyanın yarattığı kirliliğin Aybüke Pusat'ı kriz yönetiminde zorladığını itiraf eden usta oyuncu sert ifadeler kullandı:

Enteresan bir 'fan' tayfa oluştu. İzlediği dizinin emek verenlerine hakaret etmek kendi oluşturdukları bir yalan girdabından beslenip birbirlerine kanlı bıçaklı savaş açan... Üstüne çıkıp tepinmeye kalktığının bir kalbi, bir annesi, bir sevdiği olduğunu hiç hesaba katmayan bu çocuklar ne ara bu kadar gaddarlaştı kötülük kalplerini sardı diyeceğim bir tayfa... Bak ilk defa bir postu yorumlara kapatacağım çünkü biliyorum ki ama diye başlayan cümleleriyle susmayacaklar. Benim bile olgunluk seviyemi taşıran bu kirlilik senin gibi genç bir meslektaşımı ne hale getirir? "Amaaan Vedoş'um aldırmıyorum" demiştin bir gün inandım mı sandın? Kalbini saramadığıma çok üzüldüm. Dilerim gittiğin yerde neşenin enerjinin hak ettiği karşılığını bulursun. Ben açıkçası seni çok özleyeceğim...

X (Twitter) Üzerinden İkinci Salvo: Biraz Roman Okuyun!

Instagram gönderisini olası linç girişimlerine karşı yorumlara kapatan Yurtsever eleştirilerin diğer paylaşımlarının altına taşması üzerine bu kez X hesabından takipçilerine adeta ders verdi. Söylediklerinin çarpıtılmasına sinirlenen ünlü oyuncu "Biliyordum aslında anlamayacaklarını gene de yazdım gözleri öyle kara ki herkesi kastettiğimi anlamayıp bi de had bildiriyorlar biraz kitap okuyun, bilhassa roman, kendi içinizi de görmenizi sağlar nahlet gele bendeki hakkaniyet sevdasına, şaka şaka değişmem şükür" diyerek geri adım atmayacağını net bir şekilde ortaya koydu.

Sosyal Medya Ayakta

Aybüke Pusat'ın hayat verdiği Melek karakterinin ani ve kriz odaklı vedası dizinin sadık izleyicilerini de ayağa kaldırdı. Yapım şirketine ve senaristlere sosyal medya üzerinden tepki yağdı. Aybüke Pusat'ın vedasına ise sosyal medyada; "Melek için ağladım resmen kurtuldu bu diziden ben de izlemem artık", "Melek öldüyse bizim için Halef bitmiştir", "Meleği harcarsanız gelecek sezon yokuz" gibi eleştirel yorumlar yapıldı. Yaşanan bu büyük oyuncu kaybı ve arka plan krizinin önümüzdeki sezon Halef: Köklerin Çağrısı dizisinin reytinglerini nasıl etkileyeceği ise şimdiden büyük bir merak konusu.