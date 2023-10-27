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Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Yandı! Ödenmeyen 1000 TL borca 500 TL Faiz...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faiz kararı sonrası kredi ve kredi kartı faizlerinde ne gibi değişiklikler beklendiği uzmanlar tarafından değerlendirildi. Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Yandı! Ödenmeyen 1000 TL borca 500 TL Faiz...

Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Yandı! Ödenmeyen 1000 TL borca 500 TL Faiz...
YAŞAM
Yayın Tarihi : 27-10-2023 11:51

Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olan Yandı! Ödenmeyen 1000 TL borca 500 TL Faiz... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Ekim ayında gerçekleştirdiği toplantı sonucunda faiz oranını yüzde 35'e çıkararak, beklentilere uygun bir karar aldı. Bu kararın piyasalarda ne gibi etkiler yaratacağı konusunda uzmanlardan açıklamalar geldi.

Banka Mevduat ve Kredi Faizleri Üzerindeki Etkisi

Kamu bankalarında mevduat faiz oranlarının yüzde 40'a ulaştığına dikkat çeken Muhammed Bayram, "Bu kararla kredilerde bir miktar azalma beklentisi içerisindeyiz. Yüzde 35 oranındaki faiz, bankaların daha tutucu hareket etmesine neden olacak. Faizlerdeki düşüşün 2024 sonlarına doğru gerçekleşeceğini düşünüyoruz. Bu faiz artışını, Gazze'de büyüyen bir savaş riskinin olmadığı ve küresel tehlikelerin genel büyümeyi etkilemeyeceği şeklinde yorumlayabiliriz" dedi.

Kredi Kartı Faiz Oranlarına Yansıması Nasıl Olacak?

Eylül ayında nakit çekim faizi 3.87 iken, 50 baz puanlık artışla 4.2'ye çıkmıştı. Şimdiki beklentiler faizin 4.6 - 4.7 seviyelerine geleceği yönünde. Kredi kartı gecikme faizinin ise Eylül ayında 3.11'den Ekim'de 3.60'a yükseldiği ve şu an 4'ün üzerine çıkmasının beklendiğini belirten Bayram, "Eğer vatandaş kredi kartı borcunu ödeyemezse, bin liralık borç için 500 lira ek ödemeyle karşı karşıya kalabilir. Bu büyük bir maliyet oluşturuyor" ifadelerini kullandı.

Piyasa Tepkisi ve Uzman Görüşleri

Doç. Dr. Yüksel Okşak, "Mehmet Şimşek'in koordine ettiği ortodoks para politikasına yakınlaşmanın enflasyon etkisini azaltacağını" belirtti. Ayrıca, "Merkez Bankası'nın önümüzdeki ay için bekleyip görmek üzere bir politika izleyebileceğini, şu an enflasyonla ilgili sert baskılar olduğunu ve yıl sonu enflasyon beklentisinin OVP'den daha yüksek olabileceğini" vurguladı.

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