Sibel Can ve Emir Sarıgül Evleniyor: Nikah Tarihi Netleşti

Magazin dünyasında uzun yıllardır konuşulan ve merakla takip edilen beraberlik resmiyet kazanıyor. Türk müziğinin güçlü yorumcusu Sibel Can ile iş insanı Emir Sarıgül evlilik kararı aldı. Özel yaşamlarını kameralardan uzak tutmaya özen gösteren ikili ilişkilerini sonbaharın ilk günlerinde düzenlenecek görkemli bir düğün merasimiyle taçlandıracak. Çift 17 Eylül'de Muğla’nın gözde turizm kenti Marmaris’te lüks bir davetle dünyaevine girmeye hazırlanıyor. Ege kıyılarında gerçekleşecek organizasyon için bölgenin seçkin otellerinden birinde özel bir yer tahsis edildi.

Nikahı Belediye Başkanı Acar Ünlü Kıyacak

Çiftin hayatını birleştireceği törenin resmi işlemlerine dair ayrıntılar da netleşti. Hazırlıkları tüm hızıyla devam eden nikah merasimini Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü’nün kıyması planlanıyor. Yaklaşık 500 davetlinin ağırlanacağı geceye sanat camiası, iş çevreleri ve medya dünyasının tanınmış simaları katılacak. Organizasyon heyeti düğün boyunca davetlilerin gizliliğini ve huzurunu korumak adına geniş çaplı güvenlik tedbirleri uygulayacak.

Davetliler İçin Özel Uçak ve Transfer Hattı

Milyonlarca liralık bütçesiyle yılın en gösterişli davetleri arasına girmeye aday olan organizasyon için dev bir lojistik plan devreye sokuldu. Türkiye’nin dört bir yanından ve yurt dışından davete katılacak seçkin konuklar için özel uçak seferleri düzenlenecek. Havalimanına iniş yapacak misafirlerin konaklama tesislerine ve düğün alanına konforlu ulaşımı için geniş bir VIP araç filosu tahsis edildi. Misafirlerin her türlü konforuyla ilgilenmek üzere profesyonel bir etkinlik ekibi gün boyunca sahada görev yapacak.

Yıllardır Konuşulan Aşkta Mutlu Son

Sibel Can ve Emir Sarıgül hakkındaki birliktelik iddiaları ilk olarak geçmiş yıllarda Bodrum ve Göcek açıklarında demirleyen lüks teknede görüntülenmeleriyle magazin gündemine taşınmıştı. Taraflar geçen süre boyunca basına yansıyan haberler ve kamuoyundaki söylentiler karşısında sessizliğini korumuş, kameralardan uzak bir yaşamı tercih etmişti. Yıllara yayılan bu gizemli süreç Marmaris’te atılacak resmi imzalarla nihayet mutlu sona ulaşacak. Hazırlıkların son aşamaya geldiği dev organizasyonun tamamlanmasının ardından çiçeği burnunda çiftin kısa bir balayı tatiline çıkması planlanıyor.