“Kral Kaybederse”nin ilk bölümü ne kadar izlendi?

“Kral Kaybederse” İlk Bölümüyle Ekranlara Hızlı Giriş Yaptı!

“Kral Kaybederse”nin ilk bölümü ne kadar izlendi?
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 13-02-2025 13:21

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve merakla beklenen “Kral Kaybederse” dizisi, dün akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolünde usta oyuncu Halit Ergenç yer alıyor. Dizide Ergenç’e Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya eşlik ediyor.

Dizi, yayınlanmadan önce oyuncu kadrosu ve yapım süreciyle dikkatleri üzerine çekmişti. Erkan Petekkaya, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ isimlerinin ardından başrol için Halit Ergenç’le anlaşılması, projeye olan ilgiyi artırdı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağmur ve Durul Taylan kardeşler, Cem Toluay ile birlikte oturuyor.

İlk bölümüyle sosyal medyada #KralKaybederse etiketi altında büyük ilgi gören dizi, reytinglerde de dikkat çekici bir performans sergiledi. Tüm Seyirciler kategorisinde 4.09 reytingle 9., AB grubunda 5.23 reytingle 3., ABC1 grubunda ise 5.51 reytingle 4. sırada yer aldı.

Benzer Haberler
Aslıhan Güner, “Sonradan Gurme” filmiyle ekrana dönüyor! Aslıhan Güner, “Sonradan Gurme” filmiyle ekrana dönüyor!
Can Yaman Mısır’da reklam çekiminde: Piramitlerde keyifli anlar! Can Yaman Mısır’da reklam çekiminde: Piramitlerde keyifli anlar!
Şükrü Özyıldız, “Zamanın Kapıları” dizisinde Şükrü Özyıldız, “Zamanın Kapıları” dizisinde
“Bir Gece Masalı” dizisinde sürpriz ayrılık “Bir Gece Masalı” dizisinde sürpriz ayrılık
Cemre Baysel'den yeni reklam anlaşması Cemre Baysel'den yeni reklam anlaşması
Magarsus ikinci sezonundan yeni afiş yayınlandı Magarsus ikinci sezonundan yeni afiş yayınlandı
ÇOK OKUNANLAR
Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”
  • 08-02-2025 10:25

Pelin Karahan'dan aşka dair samimi açıklamalar: “Mutlu evliliğin sırrı iletişim”

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'
  • 11-02-2025 11:14

Mazhar Alanson'dan kızının vefatı sonrası duygusal açıklamalar: 'Allah düşmanıma vermesin'

Zeynep Bastık’tan Serkay Tütüncü’ye romantik doğum günü mesajı!
  • 07-02-2025 11:08

Zeynep Bastık’tan Serkay Tütüncü’ye romantik doğum günü mesajı!

İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”
  • 11-02-2025 11:46

İsmail Hacıoğlu’ndan “Kral Kaybederse” yorumu: “E hadi be gülüm”

Sinem Kobal’dan Maldivler paylaşımları!
  • 11-02-2025 09:44

Sinem Kobal’dan Maldivler paylaşımları!