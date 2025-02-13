“Kral Kaybederse”nin ilk bölümü ne kadar izlendi?

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı adlı romanından uyarlanan ve merakla beklenen “Kral Kaybederse” dizisi, dün akşam ilk bölümüyle seyircisiyle buluştu. O3 Medya’nın yapımcılığını üstlendiği dizinin başrolünde usta oyuncu Halit Ergenç yer alıyor. Dizide Ergenç’e Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz ve Nilperi Şahinkaya eşlik ediyor.

Dizi, yayınlanmadan önce oyuncu kadrosu ve yapım süreciyle dikkatleri üzerine çekmişti. Erkan Petekkaya, Kenan İmirzalıoğlu ve Kıvanç Tatlıtuğ isimlerinin ardından başrol için Halit Ergenç’le anlaşılması, projeye olan ilgiyi artırdı. Dizinin yönetmen koltuğunda ise Yağmur ve Durul Taylan kardeşler, Cem Toluay ile birlikte oturuyor.

İlk bölümüyle sosyal medyada #KralKaybederse etiketi altında büyük ilgi gören dizi, reytinglerde de dikkat çekici bir performans sergiledi. Tüm Seyirciler kategorisinde 4.09 reytingle 9., AB grubunda 5.23 reytingle 3., ABC1 grubunda ise 5.51 reytingle 4. sırada yer aldı.