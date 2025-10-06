Kral Kaybederse Ekibinde Sürpriz Ayrılık!

Star TV’nin iddialı yapımı “Kral Kaybederse” dizisinde beklenmedik bir ayrılık yaşandı. OGM Pictures imzalı dizinin senaryo ekibine bu sezon katılan Seda Altaylı Turgutlu, ekibe veda etti. Daha önce projeyi Ertan Kurtulan’dan devralan Turgutlu’nun ayrılığı dizinin hayranlarını şaşırttı.

Senaryo Koltuğunda Değişiklik

Yönetmenliğini Taylan Biraderler ve Cem Toluay’ın üstlendiği dizide, senaryo artık Sedef Bayburtluoğlu Gürerk tarafından kaleme alınacak. Hikâyenin yeni yönü merakla beklenirken, yapım ekibi dizinin temposunu düşürmeden ilerlemeyi hedefliyor.

Halit Ergenç ve Gökçe Bahadır Başrolde

Başrollerini usta oyuncu Halit Ergenç ve başarılı isim Gökçe Bahadır’ın paylaştığı Kral Kaybederse, psikolojik derinliği ve çarpıcı karakterleriyle sezonun en çok konuşulan yapımlarından biri olmaya devam ediyor. Gökçe Bahadır’ın diziyle 8 bölümlük özel bir anlaşma yaptığı öğrenildi.

Yeni Bölümde Neler Olacak?

Salı akşamı 21. bölümüyle ekranlara gelecek olan dizide heyecan artıyor. Seyirciler, hem karakter gelişimlerini hem de hikâyenin yeni yönünü merakla bekliyor. Bu sırada kulislerde, Seda Altaylı Turgutlu’ya “Aşk ve Gözyaşı” dizisi için teklif götürüldüğü ancak anlaşma sağlanamadığı konuşuluyor.