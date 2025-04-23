“Kral Kaybederse” Dizisinde Sürpriz Bir İsim Katılıyor

Star TV’nin sevilen dizisi “Kral Kaybederse”, mayıs sonunda sezon finali yapmaya hazırlanırken, dizinin kadrosuna başarılı oyuncu Açelya Devrim Yılhan katılıyor. Yılhan, dizinin yeni bölümünde Berna karakterine hayat verecek.

Açelya Devrim Yılhan, "Kral Kaybederse"de Berna Karakteriyle Ekranlarda

Açelya Devrim Yılhan, “Kral Kaybederse” dizisinde Berna karakteriyle izleyicilerle buluşacak. Kenan Baran (Halit Ergenç), ünlü bir cerrah olan Berna'dan yardım almak için çaba gösterecek. Berna'nın randevusunu almak oldukça zor, ancak Kenan, onu bulabilmek için yüzme havuzunda karşısına çıkacak. Açelya Devrim Yılhan'ın aynı zamanda lisanslı bir yüzücü olduğu biliniyor ve bu özellik, karakterine büyük bir renk katacak.

“Kral Kaybederse” Sezon Finaline Yaklaşıyor

“Kral Kaybederse” dizisi, mayıs sonunda sezon finali yapmaya hazırlanıyor. Salı akşamlarına damga vuran dizi, her hafta büyük bir heyecanla izleniyor ve Açelya Devrim Yılhan'ın katılımı, diziyi daha da ilgi çekici hale getirecek.

Kenan ve Berna Arasındaki İlişki Merak Konusu

Kenan Baran’ın, Berna'dan yardım almak için hangi yöntemleri kullanacağı, dizinin en merak edilen unsurlarından biri olacak. Açelya Devrim Yılhan’ın performansı, izleyiciler tarafından büyük bir ilgiyle takip edilecek.