KPSS'den En Az 65 Puan Alanlara Müjde! 34.000 TL Maaş ile Devlet Memuru Olacaksınız

İlk postane olarak telefon işletmeciliğini tüm ülkeye sunan PTT, en köklü kurumlar arasında yer almaktadır. Posta, bankacılık, ticaret gibi işlerin kolaylıkla sağlandığı PTT, çok sayıda alanda vatandaşa hizmet vermektedir. Gün geçtikçe çoğalan hizmetlere yetişmek amacıyla PTT her sene personel alımı gerçekleştirmektedir. 2023 yılı PTT personel alımı da merakla beklenmekte iken PTT tarafından son dakika 2023 personel alımı ile alakalı açıklama yapılmış bulunmaktadır. Yapılan açıklama doğrultusunda PTT personel alımı detayları araştırılmaya başlanmış bulunmaktadır. Peki PTT personel alımı 2023 ne zaman olacak? PTT Personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak? PTT personel alımı başvuru şartları nelerdir? sorularının yanıtları sizlerle.

Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde 2023 PTT personel alımı detayları merak ediliyor. 2023 PTT personel alımı ile alakalı resmi internet sitesi üzerinden son dakika açıklama yaptığı iddia ediliyor. PTT personeli olarak çalışmak isteyen, memur olmak isteyen adaylar 2023 PTT personel alımı için başvuru tarihlerine gözünü çevirmiş bekliyor.

Ağustos ayında yapılan Toplu sözleşme zammı görüşmeleri ile birlikte 2024 Ocak ayında en düşük memur maaşının 33.000 TL civarında olabileceği açıklanmıştı. KPSS puanı üzerinde alım yapan PTT personeli de memur maaşı kapsamında maaş alacağı biliniyor. Yani En düşük memur maaşı uygulaması PTT personeline de ödenecek.

Geçtiğimiz sene 65 KPSS puanı ile alım yapan PTT 2023 personel alımı ile alakalı şartları ve detayları resmi internet sitesi üzerinden paylaştığı iddia ediliyor. Ancak sosyal medyada ortaya atılan iddiaların henüz bire netliği bulunmuyor. Temmuz ayında PTT 2023 personel alımı ile alakalı ortaya atılan iddialarda Yılın son çeyreğinde başvuruların başlayacağı belirtilmişti. Yapılan bu açıklama ile birlikte Ekim ayına girdiğimiz şu günlerde gözler 2023 PTT personel alımına çevrilmiş bulunuyor. 2023 yılında da PTT'nin personel alımı yapacağı bilinirken henüz resmi bir açıklama kurum tarafından yapılmaması adayları merak ettiriyor

2022 yılında da olduğu gibi 2023 PTT personel alımı için bir kaç başvuru şartı bulunuyor. Türk vatandaşı olan, 18 yaşını tamamlamış ve 36 yaşında gün almamış olan bireyler herhangi bir suçtan mahkum olmaması ve akıl hastalığı bulunmaması durumunda PTT personel alımı için başvuru yapabiliyor. Öte yandan KPSS'den de belirlenen asgari puanı alan biri PTT sınavına girmeye hak kazanabiliyor.

PTT personel alımı kadroları

2023 PTT personel alımı hangi kadrolarda yapılacağı merak ediliyor. Ancak PTT tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için bu sorunun cevabı da henüz netleşmemiş olarak biliniyor. Geçtiğimiz senelere bakılacak olursa Avukat mühendis, uzman, uzman yardımcısı ve gişe memuru kadrolarında personel alımı yapılacağı tahmin ediliyor.