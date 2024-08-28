Kötü Kan'ın yayın tarihi belli oldu

NOW'ın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı yeni dizisi “Kötü Kan”ın yayın tarihi belli oldu.

Kötü Kan'ın yayın tarihi belli oldu
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 28-08-2024 13:52

Merakla beklenen dizi, 6 Eylül Cuma günü izleyiciyle buluşacak. Dizinin afişi sosyal medyada büyük ilgi gördü ve birçok yorum aldı.

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor.

"Kötü Kan”, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da çocuklarına baba olabilmenin sınavını izleyici ile buluşturacak.

Kötü Kan”, 6 Eylül Cuma saat 20.00’de NOW’da.

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