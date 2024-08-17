Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı

NOW'ın yapımını NTC Medya, yapımcılığını Mehmet Yiğit Alp'in üstlendiği iddialı yeni dizisi “Kötü Kan”ın ilk tanıtımı yayınlandı.

Kötü Kan'ın aksiyon dolu ilk tanıtımı yayınlandı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 17-08-2024 18:01

Etkileyici senaryosu ve güçlü oyuncu kadrosuyla merak uyandıran dizinin ilk tanıtımında, aksiyon dolu sahneler dikkat çekti. Dizi şimdiden sosyal medyada da büyük beğeni topladı.

Başrollerini Ertan Saban ve Damla Sönmez’in paylaştığı dizinin oyuncu kadrosunda Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Tolga Güleç, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz, Mutluhan Kasap gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

M. Çağatay Tosun’un yönetmen koltuğuna oturduğu dizinin senaryosu ise Barış Erdoğan ve İlker Arslan tarafından kaleme alınıyor. "Kötü Kan”, bir gece kulübünün güvenlik müdürlüğünü yaparken tehlikeli bir mafya grubuyla başı derde giren eski polis memuru Kartal’ın yıllardır uzakta yaşayan çocuklarının yanına taşınmasıyla, bir yandan bulaştığı mafya batağından kurtulmaya çalışmasını, bir yandan da

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