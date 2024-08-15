'Kötü Kan' dizisine bomba transfer! Bir usta isim daha kadroya katıldı

NTC Medya’nın “Kötü Kan” dizisi kadrosuna usta oyuncu Zafer Algöz katıldı.

'Kötü Kan' dizisine bomba transfer! Bir usta isim daha kadroya katıldı
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 15-08-2024 14:44

NTC Medya’nın merakla beklenen dizisi “Kötü Kan”, NOW platformunun en iddialı projeleri arasında yer alıyor. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Çekimleri hızla devam eden dizinin kadrosuna usta oyuncu Zafer Algöz de katıldı. Algöz, dizide Muzaffer karakterine hayat verecek.

Yönetmenliğini M. Çağatay Tosun’un üstlendiği “Kötü Kan” dizisinde, Zafer Algöz’ün yanı sıra Ertan Saban, Damla Sönmez, Hüseyin Avni Danyal, Levent Ülgen, Savaş Özdemir, Sermet Yeşil, Mert Doğan, Gökçe Özyol, Gonca Sarıyıldız, Alayça Öztürk, Murat Göçmez, Ziya Kürküt, Halil İbrahim Kurum, Deniz Bolışık, Meltem Gülenç, Nazlı Senem Ünal, Mina Koyuncular, Doğa Karakaş, Bilgesu Kural, Hakan Vanlı, Cihat Parıltı, Merve Sevin, Bekir Erdem Öz ve Mutluhan Kasap gibi ünlü isimler başlıca rolleri paylaşıyor.

Dizinin ne zaman yayınlanacağı konusunda kulislerde cuma ya da salı akşamları olacağı konuşulurken, “Kötü Kan”ın güçlü kadrosu ve heyecan verici konusu izleyiciler tarafından sabırsızlıkla bekleniyor

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