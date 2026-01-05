Köstebekgiller Geri Dönüyor! "Güneş Günlüğü"nden İlk Kareler Geldi

Köstebekgiller: Güneş Günlüğü dizisinden ilk kareler yayınlandı! Gain Kids platformu için çekilen dizinin kadrosunda Ceyda Ateş ve Ali Yoğurtcuoğlu yer alıyor. İşte yeni serinin detayları...

Köstebekgiller Geri Dönüyor!
Yayın Tarihi : 05-01-2026 12:09

Bir neslin sevgilisi olan fenomen çocuk projesi Köstebekgiller, dijital dünyanın dinamiklerine uygun yepyeni bir formatla geri dönüyor. Çizgi film ve sinema filmlerinin ardından efsane seri, bu kez "Köstebekgiller: Güneş Günlüğü" dizisiyle çocuklarla buluşmaya hazırlanıyor.

 Ekranlarında 50 Bölümlük Macera

Dijital içerik platformu Gain Kids için hazırlanan yapım, izleyicilere uzun soluklu bir serüven vadediyor. Filmevi Yapım imzalı projenin teknik detayları ise oldukça iddialı:

  • Bölüm Sayısı: Toplam 50 bölüm.

  • Süre: Her bölüm 15 dakikalık hızlı ve eğlenceli kurgu.

  • Yönetmen: Ekin Pandır.

Yıldızlarla Dolu Kadro

Dizinin kadrosunda hem tecrübeli isimler hem de parlayan çocuk yıldızlar bir araya geliyor. Güzel oyuncu Ceyda Ateş’in başrolde olduğu yapımda; Ali Yoğurtcuoğlu, Fatih Özkan ve Nursena Yılmaz gibi sevilen oyuncular yer alıyor. Hikayenin asıl kahramanları olan çocuk karakterlere ise Yiğit Adil, Ela Kızıloğlu ve Rüzgar Düzenli hayat veriyor.

Senaryo Ekibi Çok Güçlü

Köstebekgiller dünyasını modern bir dille yeniden inşa eden senaryo ekibinde Ömer Pınar, Yaşar Arak ve Resul Ertaş gibi başarılı isimler yer alıyor. Farklı kuşakları aynı heyecanla ekran başına toplamayı hedefleyen dizi, renkli dünyasıyla Gain Kids’in en iddialı yapımlarından biri olmaya aday.

