Advert

Korkulan oldu! İsrail resmen savaş ilan etti! Gazze'de son durum ne?

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hamas'ın son saldırılarının ardından savaş maddesini onaylama kararı aldı. Bu adım, İsrail'in resmen savaş ilan ettiği anlamına geliyor. Ancak bu kararın getireceği sonuçlar ve bölgedeki etkisi henüz belirsiz.

Korkulan oldu! İsrail resmen savaş ilan etti! Gazze'de son durum ne?
YAŞAM
Yayın Tarihi : 08-10-2023 14:26

Hamas'ın son dönemde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede tansiyonun daha da artmasına neden oldu. Bu saldırıların yankıları sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da kritik bir karar geldi. Başbakan Netanyahu, Hamas'ın saldırılarına karşılık olarak savaş maddesini onaylama kararı aldı.

Bu onay, İsrail'in resmi olarak savaş durumunda olduğunu ilan ettiği anlamına geliyor. Kararın alınmasının ardından İsrail'deki güvenlik birimlerinin alarma geçtiği ve bölgedeki askeri hazırlıkların arttırıldığı belirtildi.

Netanyahu'nun bu kararı, uluslararası toplumda endişeyle karşılandı ve bölgede barışın sağlanması için çağrılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde bu kararın bölgedeki dengeler üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

Gazze'de Son Durum

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze ile yaşanan çatışmalar sonucunda 1.864 İsrailli yaralanarak hastanelere kaldırıldı. İsrail'in güneyindeki bu çatışmalar, en az 350 İsrailli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik sert bir müdahalede bulunacaklarını duyurduktan sonra, bölgedeki sivillerin yerleşim yerlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu gerilimli ortamda, Mısır'ın İskenderiye kentinde iki İsrailli turistin, bir güvenlik görevlisi tarafından vurulması olayı da dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yaşanan bu olaylar ve Hamas'ın saldırılarının ardından acil toplanma kararı aldı. Öte yandan, bölgede Hizbullah'ın da harekete geçmeye hazırlandığına dair raporlar gelmekte.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Taliban'ın İran'dan geçiş izni talep ettiği bilgisi de uluslararası toplumun gündeminde.

İsrail ve Hamas arasındaki gerilim tırmanırken, bölgenin genelindeki bu hareketlilik, uluslararası toplumu da derinden etkiliyor. Önümüzdeki günlerde bu gerilimin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.

Benzer Haberler
Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 link Beşiktaş İstanbulspor maçı canlı izle bedava Bein Sports 1 link
İzmir Seri Katil Şüphelisi Yakalandı mı? Çiğli'de seri katil alarmı İzmir Seri Katil Şüphelisi Yakalandı mı? Çiğli'de seri katil alarmı
Filistin bayrağı neyi temsil ediyor? Filistin bayrağı kırmızı üçgen ne anlama geliyor? Filistin bayrağı hangisi? Filistin bayrağı neyi temsil ediyor? Filistin bayrağı kırmızı üçgen ne anlama geliyor? Filistin bayrağı hangisi?
Oğuzhan Uğur'un Filistin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! Oğuzhan Uğur'un Filistin paylaşımı gündeme bomba gibi düştü! "Açgözlü dedelerinizin sattığı topraklar"
İris Cibre Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor? İris Cibre Kimdir? Nereli? Kaç yaşında? Ne iş yapıyor?
Yonca Evcimik: 90'ların İkonu Tekrar Gündemde Yonca Evcimik: 90'ların İkonu Tekrar Gündemde
ÇOK OKUNANLAR
Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti
  • 02-10-2023 14:02

Cinsiyet değiştiren Çukur oyuncusunun yatak pozu şoke etti

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!
  • 04-10-2023 11:36

Zehra Güneş'i hiç böyle görmediniz! Meğer yıllar önce O Ses Türkiye'ye katılmış!

Dilan Polat
  • 04-10-2023 12:01

Dilan Polat "Tedavisi olan bir hastalık değil" diyerek açıkladı: “Dayanılamayacak ağrılarım var”

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı
  • 03-10-2023 10:41

Hazal Kaya doğum gününü bu paylaşımla kutladı

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?
  • 02-10-2023 13:37

Biricik Suden'in kaslı fotoğrafını gören arkadaşı kocası Mazhar Alanson'u arayıp bakın ne demiş?