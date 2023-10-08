Korkulan oldu! İsrail resmen savaş ilan etti! Gazze'de son durum ne?

Hamas'ın son dönemde İsrail'e yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, bölgede tansiyonun daha da artmasına neden oldu. Bu saldırıların yankıları sürerken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan da kritik bir karar geldi. Başbakan Netanyahu, Hamas'ın saldırılarına karşılık olarak savaş maddesini onaylama kararı aldı.

Bu onay, İsrail'in resmi olarak savaş durumunda olduğunu ilan ettiği anlamına geliyor. Kararın alınmasının ardından İsrail'deki güvenlik birimlerinin alarma geçtiği ve bölgedeki askeri hazırlıkların arttırıldığı belirtildi.

Netanyahu'nun bu kararı, uluslararası toplumda endişeyle karşılandı ve bölgede barışın sağlanması için çağrılarda bulunuldu. Önümüzdeki günlerde bu kararın bölgedeki dengeler üzerindeki etkisi yakından takip edilecek.

Gazze'de Son Durum

İsrail Sağlık Bakanlığı'nın son verilerine göre, Gazze ile yaşanan çatışmalar sonucunda 1.864 İsrailli yaralanarak hastanelere kaldırıldı. İsrail'in güneyindeki bu çatışmalar, en az 350 İsrailli'nin hayatını kaybetmesine neden oldu. İsrail ordusu, Gazze'ye yönelik sert bir müdahalede bulunacaklarını duyurduktan sonra, bölgedeki sivillerin yerleşim yerlerini boşaltmaları konusunda uyarıda bulundu.

Bu gerilimli ortamda, Mısır'ın İskenderiye kentinde iki İsrailli turistin, bir güvenlik görevlisi tarafından vurulması olayı da dikkat çekiyor.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, yaşanan bu olaylar ve Hamas'ın saldırılarının ardından acil toplanma kararı aldı. Öte yandan, bölgede Hizbullah'ın da harekete geçmeye hazırlandığına dair raporlar gelmekte.

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra, Taliban'ın İran'dan geçiş izni talep ettiği bilgisi de uluslararası toplumun gündeminde.

İsrail ve Hamas arasındaki gerilim tırmanırken, bölgenin genelindeki bu hareketlilik, uluslararası toplumu da derinden etkiliyor. Önümüzdeki günlerde bu gerilimin nasıl bir seyir izleyeceği merak konusu.