Korku Setinde Neler Yaşandı? Tuba Büyüküstün’den Olay Sözler

Tuba Büyüküstün, Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’u buluşturan “Soy” filminin galasında ortaya çıktı. Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Büyüküstün korku filmi setinde yaşadıklarından bahsederken yaptığı espriyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu çekimler boyunca korkmadığını söylerken “Korkanlara selam olsun” diyerek geceye damgasını vurdu.

Korku Setinde Hiç Korkmadı

Korku türündeki bir filmde yer almak birçok oyuncu için başlı başına farklı bir deneyim olabilir. Ancak Tuba Büyüküstün için durum biraz farklı olmuş. Set günlerinin kendisi açısından oldukça keyifli geçtiğini anlatan oyuncu korku filmi çekmelerine rağmen hiç korkmadığını söyledi.

Büyüküstün filmle ilgili konuşurken “Set çok güzeldi, ben korkmadım ama korkanlara selam olsun” diyerek hem yaşadıklarını anlattı hem ortamı esprili bir şekilde değerlendirdi.

“Soy” Filminde Konuk Oyuncu Oldu

Tuba Büyüküstün “Soy” filminde başrolleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’a konuk oyuncu olarak eşlik etti. Çekimleri uzun sürmeyen oyuncu buna rağmen sette geçirdiği zamandan oldukça memnun kaldığını dile getirdi.

Özellikle korku filmi atmosferinin nasıl olduğu merak edilirken Büyüküstün’ün rahat tavrı dikkat çekti. Anlaşılan o ki sette gerilimli sahneler çekilse bile oyuncunun korkuyla arası gayet iyiymiş.

Gala Gecesinde Dikkat Çekti

Filmin galasında oyuncular ve davetliler bir araya gelirken “Soy” da gecenin konuşulan yapımlarından biri oldu. Tuba Büyüküstün’ün kısa ama akılda kalan açıklaması ise geceye ayrı bir renk kattı.

Ünlü oyuncunun “Ben korkmadım” sözleri korku filmi sevenlerin de dikkatini çekti. Filmin izleyicide nasıl bir etki bırakacağı ise gösterimlerle birlikte daha net ortaya çıkacak.