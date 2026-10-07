Korku Setinde Neler Yaşandı? Tuba Büyüküstün’den Olay Sözler

Tuba Büyüküstün “Soy” filminin galasında korku filmi setinde yaşadıklarını anlattı. “Ben korkmadım ama korkanlara selam olsun” sözleri dikkat çekti.

Korku Setinde Neler Yaşandı? Tuba Büyüküstün’den Olay Sözler
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 07-10-2026 20:19

Tuba Büyüküstün, Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’u buluşturan “Soy” filminin galasında ortaya çıktı. Filmde konuk oyuncu olarak yer alan Büyüküstün korku filmi setinde yaşadıklarından bahsederken yaptığı espriyle de dikkat çekti. Ünlü oyuncu çekimler boyunca korkmadığını söylerken “Korkanlara selam olsun” diyerek geceye damgasını vurdu.

Korku Setinde Hiç Korkmadı

Korku türündeki bir filmde yer almak birçok oyuncu için başlı başına farklı bir deneyim olabilir. Ancak Tuba Büyüküstün için durum biraz farklı olmuş. Set günlerinin kendisi açısından oldukça keyifli geçtiğini anlatan oyuncu korku filmi çekmelerine rağmen hiç korkmadığını söyledi.

Büyüküstün filmle ilgili konuşurken “Set çok güzeldi, ben korkmadım ama korkanlara selam olsun” diyerek hem yaşadıklarını anlattı hem ortamı esprili bir şekilde değerlendirdi.

“Soy” Filminde Konuk Oyuncu Oldu

Tuba Büyüküstün “Soy” filminde başrolleri paylaşan Farah Zeynep Abdullah ve Barış Arduç’a konuk oyuncu olarak eşlik etti. Çekimleri uzun sürmeyen oyuncu buna rağmen sette geçirdiği zamandan oldukça memnun kaldığını dile getirdi.

Özellikle korku filmi atmosferinin nasıl olduğu merak edilirken Büyüküstün’ün rahat tavrı dikkat çekti. Anlaşılan o ki sette gerilimli sahneler çekilse bile oyuncunun korkuyla arası gayet iyiymiş.

Gala Gecesinde Dikkat Çekti

Filmin galasında oyuncular ve davetliler bir araya gelirken “Soy” da gecenin konuşulan yapımlarından biri oldu. Tuba Büyüküstün’ün kısa ama akılda kalan açıklaması ise geceye ayrı bir renk kattı.

Ünlü oyuncunun “Ben korkmadım” sözleri korku filmi sevenlerin de dikkatini çekti. Filmin izleyicide nasıl bir etki bırakacağı ise gösterimlerle birlikte daha net ortaya çıkacak.

Benzer Haberler
Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası Sevenleri Endişelendiren Haber! Sezen Aksu Hastanede İddiası
İdo Tatlıses’ten Eşine Aşk Dolu Mesaj! “En Güzel Evet’im” İdo Tatlıses’ten Eşine Aşk Dolu Mesaj! “En Güzel Evet’im”
Dilber Ay’ın Eşi Yeniden Evlendi! 15 Gün Sonra Kalp Krizi Geçirdi Dilber Ay’ın Eşi Yeniden Evlendi! 15 Gün Sonra Kalp Krizi Geçirdi
Kadıköy Boğası’ndan Bülent Ersoy’a Olay Hitap! Ortalık Karıştı Kadıköy Boğası’ndan Bülent Ersoy’a Olay Hitap! Ortalık Karıştı
Hakan Hatipoğlu Bombayı Patlattı! Gecede 400 Bin Kazanıyor Hakan Hatipoğlu Bombayı Patlattı! Gecede 400 Bin Kazanıyor
Berna Laçin’e Şok Soruşturma! O Paylaşımı Olay Oldu Berna Laçin’e Şok Soruşturma! O Paylaşımı Olay Oldu
ÇOK OKUNANLAR
Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!
  • 05-10-2026 15:37

Asir Gündoğdu'nun Yeni Adresi Belli Oldu: Centilmen Dizisinin Kadrosunda!

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!
  • 02-10-2026 15:30

Altı Üstü İstanbul'un Başrollerinden Müthiş Uyum: Elçin Zehra İrem ve Rahimcan Kapkap'tan Kamera Arkası!

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!
  • 05-10-2026 10:27

Uzak Şehir'de Sürpriz Gelişme: Cihan Alya'yı Yalnız Bırakmamak İçin Nezarete Girdi!

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!
  • 06-10-2026 23:10

Kıvanç Tatlıtuğ’un Çocukluk Hali Ortaya Çıktı!

Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar:
  • 06-10-2026 12:38

Kubilay Aka'dan Samimi İtiraflar: "Artık Daha Seçiciyim Bırakmayı Bilmek de Bir Güç!"