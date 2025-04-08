Koray Avcı'dan Volkan Konak'a Veda Mesajı: "İçimdeki Boşluk Yeniden Açıldı"

Koray Avcı, geçtiğimiz Ramazan Bayramı'nda sahnede konser verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak için duygusal bir paylaşımda bulundu. Avcı, kaybın ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Babamı kaybedeli dört yıl olacak. İçimde büyük bir boşluk kaldı. Şimdi o boşluk yeniden açıldı. Sen bizim ailemizden biriydin. Sadece sahnede değil, hayatımızda da büyük bir yerin vardı" ifadelerini kullandı.

Volkan Konak'ın Vefatı

Volkan Konak, Ramazan Bayramı'nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada kalp krizi geçirerek, 58 yaşında hayatını kaybetmişti. Konak'ın kaybı müzik dünyasında büyük üzüntü yaratırken, yakın çevresi ve sevenleri derin bir acı yaşadı.

Koray Avcı'nın Duygusal Mesajı

Koray Avcı, daha önce Volkan Konak için "Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın. Ağabeyim oldun, sevgini hiç esirgemedin" şeklinde duygusal bir paylaşım yapmıştı. Avcı, yeni bir mesajında ise, kaybın acısının yeniden açıldığını belirterek, şu sözleri kaydetti:

“Volkan ağabey, babamı kaybedeli dört yıl olacak. O günden beri içimde hep bir boşluk var. Eksik kaldığım ne varsa, hepsini onunla birlikte uğurladım. Ben babamın vefat haberini yurt dışında öğrendim ağabey. Hayatımın en zor yolculuğuydu. Uçağa binmek, o haberi sindirmek, eve varmak... Ne yaşadığımı hâlâ tam hatırlamıyorum. İçimde büyük bir boşluk kaldı. Şimdi o boşluk yeniden açıldı. Aynı acıyı, aynı çaresizliği bir kez daha yaşıyorum. Bugün annemi aradım, senin için çok ağladı ağabey. Onun sesiyle ben de çok kötü oldum. Çok üzgünüm. Sen bizim ailemizden biriydin. Sadece sahnede değil, hayatımızda da büyük bir yerin vardı. Günlerdir insanlar senin için dua ediyor, başsağlığı diliyor. Ne kadar çok sevildiğini, nasıl bir iz bıraktığını bir kez daha görüyorum. Bu aralar kendimi sessiz ve yalnız hissediyorum. 'Bu da geçer' dediğim hiçbir şey geçmedi Volkan ağabey. Geçer mi merak da etmiyorum artık. Seni ziyarete geleceğim. Anlatmak istediğim çok şey var. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız Volkan Konak. Memleketin seni çok seviyor. Devrin daim olsun canım ağabeyim."

Koray Avcı'nın İçsel Acısı ve Mesajı

Koray Avcı, hem babasının kaybının etkisiyle hem de Volkan Konak'ın vefatının ardından büyük bir boşluk hissettiğini ifade etti. Avcı'nın paylaşımı, müzik dünyasının kaybettiği değerli bir ismi anarken, aynı zamanda insanlar arasındaki derin bağların ve dostlukların gücünü vurguladı.