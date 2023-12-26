Kopuk'un ilk fragmanı yayınlandı

Yapımcılığını MedYapım’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Koray Kerimoğlu’nun oturduğu, senaryosunu Deniz Karaoğlu, Fuat Mete, Özden Selim Karadana’nın birlikte kaleme aldığı, FOX’un merakla beklenen dizisi “Kopuk”un ilk tanıtımı yayınlandı. Geçtiğimiz günlerde yayınlanan fotoğraflarıyla büyük ilgi gören diziden paylaşılan tanıtım, Kopuk’un bu sezonun iddialı projelerinden olacağının sinyalini bir kez daha verdi.

Kopuk'un ilk fragmanı yayınlandı
DİZİ GALERİ
Yayın Tarihi : 26-12-2023 12:37

Çok Yakında FOX izleyicisiyle buluşmaya hazırlanan dizinin kadrosunda; Kaan Yıldırım, Biran Damla Yılmaz, Seray Kaya, Sarp Akkaya, Beren Gökyıldız, Edip Tepeli, Engin Alkan, Kadir Çermik, Melisa Doğu, Sahra Şaş, Mustafa Açılan, Evliya Aykan, Merve Çağıran, Cem Söküt, Atakan Yarımdünya, Güneş Hayat gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor.

ZENGİNDEN ÇALIP FAKİRE VERMEK HALA BİR HALK KAHRAMANLIĞI HİKAYESİ Mİ YOKSA HEPİMİZİN, EN FAKİRİMİZİN BİLE KAHRAMANI ARTIK PARANIN TA KENDİSİ Mİ?

Hiçbir iyiliğin cezasız kalmadığı bir dünyada oyunu tersine çevirmenin hala mümkün olduğunu anlatan Kopuk’ta; Ferhan rüşvetçilerin, dolandırıcıların, hak edilmeden yapılan vurgunlarla zengin olan insanların parasını çalar ve bu parayla mahallesindeki yoksul gençlere el uzatır, onları okutup ailelerine yardım eder. Hiç beklenmedik bir ölüm onun bütün yaşamını sarsacaktır. Bu olay onu sadece idealleriyle değil aşkıyla da sınayacak, bu sınavı vermenin yollarını arayacaktır. Haksızlıklarla yalnızca Ferhan olarak savaşamayacağını anlayınca, Orhan kimliğine bürünür. Böylece Ferhan, mahallesinde sevdiği ancak uzak durması gerektiği Müjde’nin babası ile mücadele ederken, avukat Orhan’ın da yolu mahalleyi ele geçirmeye çalışan ailenin varisi İpek ile kesişir.

Çekirdek ailesinden daha fazlasına sahip çıkanların hikayesi ‘Kopuk’, çok yakında FOX’ta!

 

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