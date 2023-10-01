Konyaspor 0-2 Beşiktaş maç özeti ve golleri yayınlandı Bein Sports

Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'u 2-0'lık skorla mağlup etti ve ligdeki puanını 13'e yükseltti. Bu sonuçla 4. sıradaki yerini aldı. Özellikle Aboubakar'ın performansıyla öne çıkan siyah beyazlı ekip, bu galibiyetle taraftarlarına umut ışığı oldu. onyaspor Beşiktaş maç özeti ve golleri izle bein sports beşiktaş konyaspor özet izle bilgileri haber detayında...

Yağışlı Havada Beşiktaş Üstünlüğü

Trendyol Süper Lig'in yedinci haftasında Tümosan Konyaspor evinde ağırladığı Beşiktaş'ı mağlup edemedi. Sezona istediği gibi bir başlangıç yapamayan Beşiktaş, zorlu Konya deplasmanında 3 puanı hanesine yazdırdı. Şiddetli yağmur altında oynanan karşılaşmada ilk gol kendi kalesine gelen Uğurcan Yazğılı'dan geldi.

Kendi Kalesine Gol

Milot Rashica'nın ceza sahası içerisine gönderdiği topa müdahale etmek isteyen Uğurcan Yazğılı, ters bir vuruşla topu kendi ağlarına gönderdi ve Beşiktaş'ı öne geçirdi. Bu golle ilk yarı 1-0 sona erdi.

Ev Sahibi 10 Kişi Kaldı

Konyaspor, 55. dakikada Oğulcan Ülgün'ün ikinci sarı kartını görmesiyle maçı 10 kişi tamamlamak zorunda kaldı. Bu kart, Beşiktaş için avantaj oldu.

Aboubakar'dan Şık Gol

63. dakikada, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal'ın asistiyle ceza sahasında topu alıp, etkili bir vuruşla skoru 2-0'a getirdi. Bu golle Aboubakar, Süper Lig tarihinde Beşiktaş formasıyla en çok gol atan yabancı oyuncular arasında ikinci sıraya yükseldi.

Bu maçın ardından Beşiktaş, puanını 13'e çıkararak 4. sıraya yükseldi. Konyaspor 9 puanla 11. sıradaki yerini korudu. Gelecek hafta Beşiktaş, sahasında İstanbulspor ile karşı karşıya gelirken, Konyaspor Hatayspor deplasmanına konuk olacak.