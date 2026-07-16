Alişan'ın Eşi Buse Varol Güzelliğiyle Olay Yarattı!

Yaz sezonunu açan ünlü isimlerden biri de Alişan ve eşi Buse Varol oldu. Sosyal medyada oldukça aktif olan Varol tatilden paylaştığı karelerle kısa sürede gündemin en çok konuşulan isimlerinden biri haline geldi. Doğallığı, enerjisi ve samimi pozları takipçilerinden binlerce beğeni ve yorum aldı.

Tatil Pozları Sosyal Medyayı Salladı

Buse Varol'un paylaştığı yaz kareleri kısa sürede sosyal medyada yayılmaya başladı. Takipçileri özellikle makyajsız ve doğal görüntüsünü çok beğenirken paylaşımların altına övgü dolu yorumlar yağdı. Birçok kişi Varol'un sade tarzını ve pozitif enerjisini öne çıkarırken tatil kareleri magazin gündeminin dikkat çeken başlıklarından biri oldu.

Varol yaptığı paylaşımın altına "Hayattan rengi alın, geri neyi kalır ki" notunu ekledi. Bu söz de takipçilerinden yoğun ilgi gördü ve kısa sürede çok sayıda etkileşim aldı.

Mutlu Evlilikleriyle Dikkat Çekiyorlar

Alişan ile Buse Varol 2018 yılında evlenmiş ve magazin dünyasının örnek çiftlerinden biri olarak gösterilmeye başlanmıştı. Çift, 2019 yılında oğulları Burak'ı, 2021 yılında ise kızları Eliz'i kucaklarına alarak ailelerini büyüttü.

Hem özel hayatlarında hem sosyal medyada birbirlerine verdikleri destekle sık sık konuşulan ikili uyumlu birliktelikleriyle de hayranlarının takdirini toplamaya devam ediyor.

Takipçilerinden Beğeni Yağdı

Buse Varol'un tatil paylaşımlarının ardından sosyal medyada binlerce yorum yapıldı. Takipçileri ünlü ismin doğal güzelliğine vurgu yaparken filtreye ihtiyaç duymayan görüntüsünü de öven mesajlar paylaştı. Yazın enerjisini yansıtan kareler kısa sürede çok sayıda kullanıcı tarafından paylaşılırken Varol'un tatiline dair yeni paylaşımlar da merakla beklenmeye başladı.