Komşular İsyan Etti: Nilperi Şahinkaya ve Sevgilisinin Kavgalı Gecesi!

Ünlü oyuncu Nilperi Şahinkaya ve bir süredir birlikte olduğu sevgilisi Baturalp Bekar cephesinden gelen ayrılık haberi magazin dünyasında geniş yankı uyandırdı. İkilinin uzun süredir devam eden ilişkilerini noktalama kararı aldığı öğrenildi. Başarılı oyuncunun özel hayatındaki bu gelişme, hayranları tarafından üzüntüyle karşılanırken, ayrılığın perde arkasına dair iddialar ise oldukça çarpıcı detaylar içeriyor. Çiftin bir süredir aşamadıkları sorunlar nedeniyle yollarını ayırdığı konuşuluyor.

Gürültü Nedeniyle Komşular Polisi Aradı

İddialara göre, Nilperi Şahinkaya ve Baturalp Bekar çifti son bir aydır ciddi geçimsizlik yaşıyordu. Özellikle gece geç saatlerde ikili arasında yaşanan yüksek sesli tartışmaların dışarıya kadar taştığı öne sürüldü. Yaşanan bu gerginliklerin zaman zaman kontrolden çıktığı ve çevre sakinlerini rahatsız ettiği belirtiliyor. Hatta bazı günlerde komşuların şiddetli gürültü nedeniyle durumu emniyet güçlerine bildirdiği ve polis çağırdığı da gelen iddialar arasında yer alıyor.

İlişkiyi Kurtarma Çabaları Sonuçsuz Kaldı

Çiftin arasındaki sorunları çözmek için bir süredir çaba sarf ettiği ancak başarılı olamadığı ifade ediliyor. Yaşanan bu son olayların ve dış dünyaya yansıyan huzursuzlukların ardından ikilinin yollarını tamamen ayırma kararı aldığı belirtildi. Sosyal medyada da sık sık birlikte görüntü veren çiftin ani ayrılık kararı, takipçileri arasında şaşkınlık yarattı. Konuyla ilgili olarak hem Nilperi Şahinkaya cephesinden hem de Baturalp Bekar tarafından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.