Kod Adı 'Liliyar' Dizisinin Yeni Adı Belli Oldu

Çekimleri heyecanla beklenen ve hazırlık aşamasında kod adı Liliyar olan atv'nin iddialı yeni dizisinin ismi resmen açıklandı. Baba Yapım imzalı dizinin adı "Aynı Yağmur Altında" oldu.

Çekimler Londra'da Başlıyor

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstleneceği, senaryosunu ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin, yeni bir erteleme olmazsa 25 Aralık'ta sete çıkması planlanıyor. Dizinin çekimlerine ilk olarak Londra'da başlanacak.

Dev Kadro Dikkat Çekiyor

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin kadrosu, birbirinden ünlü ve başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizinin ana çiftini Nilsu Berfin Aktaş (Rosa) ve Burak Tozkoparan (Ali) canlandıracak.

Dizinin kadrosunda yer alan diğer önemli oyuncular ise şöyle:

Oyuncu Adı Karakter Adı Hülya Avşar Fazilet Erkan Can Mürsel Baba Fikret Kuşkan Umur Levent Ülgen Faik Deniz Uğur Hümeyra Bahar Şahin Beliz Taro Emir Tekin Koray Sarp Bozkurt Bülent Selin Işık Rana Mine Çayıroğlu Tülin Türkü Turan Seray Taha Baran Özbek Yiğit Aleyna Bozok Merve Fatih Doğan Hayati

Kadroda ayrıca Eda Şölenci, Uğur Çevik, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Özlem Başkaya, Eftelya Bilen, Lara Aslan, Koray Kadirağa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebeş gibi isimler bulunuyor.