Kod Adı 'Liliyar' Dizisinin Yeni Adı Belli Oldu

Kod adı Liliyar olan atv dizisinin adı "Aynı Yağmur Altında" olarak belirlendi. Nilsu Berfin Aktaş, Burak Tozkoparan, Hülya Avşar, Erkan Can ve Fikret Kuşkan gibi dev isimlerin yer aldığı dizinin çekimleri 25 Aralık'ta Londra'da başlıyor.

Yayın Tarihi : 13-12-2025 17:36

Çekimleri heyecanla beklenen ve hazırlık aşamasında kod adı Liliyar olan atv'nin iddialı yeni dizisinin ismi resmen açıklandı. Baba Yapım imzalı dizinin adı "Aynı Yağmur Altında" oldu.

Çekimler Londra'da Başlıyor

Yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstleneceği, senaryosunu ise Hasan Burak Kayacı, Kemal Çelik ve Hakan Kandal'ın kaleme aldığı dizinin, yeni bir erteleme olmazsa 25 Aralık'ta sete çıkması planlanıyor. Dizinin çekimlerine ilk olarak Londra'da başlanacak.

Dev Kadro Dikkat Çekiyor

"Aynı Yağmur Altında" dizisinin kadrosu, birbirinden ünlü ve başarılı isimleri bir araya getiriyor. Dizinin ana çiftini Nilsu Berfin Aktaş (Rosa) ve Burak Tozkoparan (Ali) canlandıracak.

Dizinin kadrosunda yer alan diğer önemli oyuncular ise şöyle:

Oyuncu Adı Karakter Adı
Hülya Avşar Fazilet
Erkan Can Mürsel Baba
Fikret Kuşkan Umur
Levent Ülgen Faik
Deniz Uğur Hümeyra
Bahar Şahin Beliz
Taro Emir Tekin Koray
Sarp Bozkurt Bülent
Selin Işık Rana
Mine Çayıroğlu Tülin
Türkü Turan Seray
Taha Baran Özbek Yiğit
Aleyna Bozok Merve
Fatih Doğan Hayati

Kadroda ayrıca Eda Şölenci, Uğur Çevik, Sibel Atasoy, Hakan Eratik, Gonca Sarıyıldız, Özlem Başkaya, Eftelya Bilen, Lara Aslan, Koray Kadirağa, Halil İbrahim Kalaycıoğlu ve Timur Ölkebeş gibi isimler bulunuyor.

