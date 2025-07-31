Kocaali’de Minikler Sahaya Çıktı, Futbol Şenliği Coşku Yarattı

Kocaali’de düzenlenen futbol organizasyonunda minikler sahaya çıktı, Karasu’dan gelen sporcularla dostluk içinde mücadele etti.

Kocaali’de Minikler Sahaya Çıktı, Futbol Şenliği Coşku Yarattı
YAŞAM
Yayın Tarihi : 31-07-2025 14:02

Sakarya’nın Kocaali ilçesi, yaz aylarında spora ve dostluğa ev sahipliği yapıyor. Kocaalispor Başkanı Ensar Turhan’ın Kulüp yönetimi, bağış ve sponsorların desteğiyle yürütülen altyapı çalışmaları sayesinde, çocuklar hem futbol sevgisiyle tanışıyor hem de yaz tatillerini dolu dolu geçiriyor. İlçede gerçekleşen organizasyonlar, adeta minik sporcular için unutulmaz bir futbol şölenine dönüşüyor.

Karasu Belediyesporlu Minikler Kocaali’de Ağırlandı


Son olarak Karasu Belediyespor’un 8, 9 ve 10 yaş kategorisindeki sporcuları, Kocaalispor’un davetiyle ilçede misafir edildi. Karşılaşmalar, Kocaali ilçe stadında geniş bir katılımla ve büyük bir coşkuyla gerçekleşti. Minikler, sahada kıyasıya mücadele ederken tribünlerde yer alan aileler çocuklarına büyük destek verdi. Bu heyecanlı atmosfer, ilçede adeta bir bayram havası estirdi.

Mücadele Saha İçindeydi, Kazanan Dostluk Oldu


Aytaç Erdem Önal ve Eren Sarı’nın koordinasyonunda düzenlenen futbol organizasyonu, çocuklara sadece spor disiplini kazandırmakla kalmadı, aynı zamanda takım ruhunu, centilmenliği ve dostluğu da aşıladı. Sahadaki mücadele kadar, karşılıklı saygı ve sevgi de organizasyonun ruhunu oluşturdu.

Tribünlerde Büyük Gurur


Müsabakalarda Yayın Yönetmenimiz Onur Aktaş’ın oğlu Ata da forma giydi. Minik futbolcuların azmi ve heyecanı, ailelerine duygusal anlar yaşattı.

Başkan Turhan: Her Türlü Desteği Vermeye Devam Edeceğiz

Başkan Turhan "‎Bugün burada kulübümüzün altyapı çalışmaları kapsamında bir şenlik yaşadık. Katılımı ile bize güç katan Karasu Belediyespor'a teşekkür ederiz. Kocaalispor kulübü olarak bizim altyapıdaki en büyük hedefimiz sürekli gelişmek. Bu doğrultuda futbol altyapı çalışmaları büyüyerek devam ederken farklı branşlarda da altyapı hizmeti vererek daha fazla çocuğu spora kavuşturmak istiyoruz. Bu sezon voleybol altyapısını kurarak bu konuda da bir adım atmış olduk. Bu çocukların daha sağlıklı bir sosyal hayata sahip olması için her türlü spor ve kültürel etkinliklerin desteklenmesi, tüm olanakların sunulması gerekmektedir. Biz de Kocaalispor kulübü olarak bu hususta üzerimize düşeni yapmak için sponsorlarımızla birlikte her türlü desteği vermeye devam ediyoruz."

Kocaali Spora Doydu, Gelecek Umut Veriyor


Bu anlamlı organizasyonlar sayesinde Kocaali’de çocuklar sporla büyüyor. Geleceğin yıldız adaylarını yetiştiren bu çalışmalar, bölge sporuna büyük katkı sağlıyor. Organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, tüm minik sporcuları yürekten kutluyoruz.

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