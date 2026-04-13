Koç Topluluğu’nun 100 Yıllık Hikayesi Sergide

İstanbul’un kültür sanat ajandasına güçlü bir sergi daha eklendi. Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık, Koç Topluluğu’nun 100. yılına özel hazırladığı “Yüzyılın İzleri: Koç Topluluğu ve Sanat” sergisi ile dikkat çekiyor. 8 Nisan – 29 Kasım 2026 tarihleri arasında sanatseverlerle buluşan bu kapsamlı proje, Cumhuriyet tarihiyle paralel ilerleyen bir kültürel yolculuğu gözler önüne seriyor.

Yaklaşık iki yıl süren yoğun bir hazırlık süreciyle hayata geçen sergi, yalnızca bir retrospektif sunmuyor. Aynı zamanda Türkiye’de sanat, mimarlık ve kültürel üretimin nasıl şekillendiğini çok katmanlı bir bakışla ele alıyor.

Yüzyıllık Birikimi Anlatan Güçlü Bir Seçki

Sergi, Koç Topluluğu’nun yüz yıllık yolculuğunu kültür ve sanat odağında inceliyor. Bu kapsamda küratörlüğü Didem Yazıcı üstlenirken, yardımcı küratörlük görevini Zehra Begüm Kışla yürütüyor. Sergi tasarımını ise Yeşim Demir Pröhl gerçekleştiriyor.

Bu güçlü ekip, farklı disiplinleri bir araya getiren kapsamlı bir anlatı kuruyor. Ayrıca seçki, Cumhuriyet’in ilk yıllarından bugüne uzanan bir perspektif sunuyor. Böylece ziyaretçiler, yalnızca eserleri değil, aynı zamanda dönemin ruhunu da deneyimliyor.

Arşivlerden Günümüze Uzanan Katmanlı Anlatı

Serginin en dikkat çekici yönlerinden biri, geniş bir arşiv taramasına dayanması oluyor. Yüzyılın İzleri sergisi, birçok önemli koleksiyon ve kurumun katkısıyla şekilleniyor. Bu kapsamda Sadberk Hanım Müzesi, Rahmi Koç Müzeleri, Suna İnan Kıraç Vakfı ve Arter gibi önemli oluşumların arşivleri inceleniyor.

Bununla birlikte İdil Biret ve Suna Kan gibi önemli sanatçılara yazılmış mektuplar da sergide yer alıyor. Bu belgeler, yalnızca tarihi bir veri sunmuyor; aynı zamanda dönemin kültürel ilişkilerini görünür kılıyor.

Ayrıca fotoğraflar, objeler ve yayınlar, kronolojik bir düzen içinde üç ana bölümde sergileniyor. Böylece ziyaretçiler, geçmişten bugüne uzanan kesintisiz bir hikaye takip ediyor.

Disiplinlerarası Bir Kültürel Yolculuk

Sergi, yalnızca sanat eserleriyle sınırlı kalmıyor. Aksine mimarlık, tasarım, arkeoloji ve güncel sanat gibi farklı alanları bir araya getiriyor. Bu yaklaşım, kültürel miras kavramını daha geniş bir çerçevede ele alıyor.

Koç Topluluğu’nun kültür ve sanata verdiği destek, bu seçkide somut bir şekilde hissediliyor. Ayrıca sergi, bu mirasın gelecek kuşaklara aktarılması konusundaki sürekliliği de vurguluyor. Böylece ziyaretçiler, yalnızca geçmişi değil, aynı zamanda geleceğe yönelik bir vizyonu da deneyimliyor.

Beyoğlu’nun Kalbinde Ücretsiz Ziyaret

Sergi, Beyoğlu’nun merkezi noktalarından Galatasaray’da yer alan Yapı Kredi Kültür Sanat binasında gerçekleşiyor. Üstelik ziyaretçiler, haftanın her günü bu deneyimi ücretsiz olarak yaşayabiliyor.

Bu erişilebilir yapı, sergiyi daha geniş bir kitle için cazip hale getiriyor. Özellikle İstanbul’da sergi önerisi arayanlar için “Yüzyılın İzleri”, güçlü bir alternatif sunuyor.