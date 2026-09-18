Kobra Murat'a Dehşet Tehditleri! "1 Milyon Dolar Vermezsen Keleşle Tararız"

Kobra Murat yurt dışı kaynaklı numaralardan 1 milyon dolarlık tehdit mesajları aldığını açıkladı. Emniyete başvuran ünlü ismin açıklamaları haberimizde.

Kobra Murat'a Dehşet Tehditleri!
MAGAZİN
Yayın Tarihi : 18-09-2026 16:45

Magazin dünyasının ve Roman kültürünün en renkli simalarından biri olan Kobra Murat lakabıyla tanınan Murat Divandiler son günlerde yaşadığı korkunç olayla gündeme geldi. Yabancı numaralardan sürekli tehdit ve şantaj mesajları aldığını belirten ünlü şarkıcı ailesinin ve kendisinin can güvenliği olmadığını ifade ederek basın mensuplarına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"1 Milyon Dolar İstiyorlar Torunumu Kaçırmakla Tehdit Ediyorlar"

Avrupa, İran ve Irak gibi farklı yurt dışı menşeili numaralardan tehditler aldığını dile getiren Kobra Murat kendisinden yüksek miktarda haraç istendiğini söyledi. Ünlü sanatçı yaşadığı dehşeti şu sözlerle dile getirdi:

"Devamlı tehdit mesajları alıyorum. Yabancı numaralardan Avrupalardan, işte İran, Irak falan böyle bilinmeyen numaralardan. Çocuğuma yuvama karşı... 'İşte bize 1 milyon dolar vereceksin, keleşle tararız, evine şöyle yaparız' falan filan. Araç kesmeye çalışıyorlar. 1 milyon dolar para vereceksin bizim kim olduğumuzu tanıyacaksın diyorlar. 'Evine bomba koyarız, keleşle tararız, torununu kaçırırız, evini yakarız' diyerek tehdit ediyorlar."

"Roman Mahallesinde Oturuyorum Kimse Başıma Çökemez!"

Lüks sitelerde oturmadığını ve helal kazancıyla yaşamını sürdürdüğünü vurgulayan Divandiler mafya ve gayrimeşru odaklara adeta meydan okudu:

"Kimse kimsenin başına çökemez. Ben Roman mahallesinde pırıl pırıl yanan evde Romanların göbeğinde oturuyorum. Hiçbir zaman korumalı sitelerde, havuzlarda falan oturmadım. Mafyalar, gayrimeşru işler yapan insanlar çalışıp çabalayan insanların peşine düşüp bir şeyler koparmaya çalışmasın."

"Devletimize Sığındık"

Yaşanan korkunç sürecin ardından emniyet güçlerine başvurduğunu ve adli sürecin başlatıldığını belirten Kobra Murat, "Devletimiz her zaman 18 yaşında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başımızda devletimize sığındık. Bu tür haraç kesen, tehdit yapan insanlara devletimiz hiçbir zaman fırsat vermeyecek. Gayrimeşru işler devletimizden uzak dursun" diyerek adli mercilere güveninin tam olduğunu ifade etti.

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