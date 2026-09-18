Hülya Avşar Kanlı Nigar Müzikali'nin Başrolü Oldu

Hülya Avşar, Türk tiyatrosunun en güçlü kadın figürlerinden Kanlı Nigar ile sahnelere dönüyor. Başarılı sanatçı ODD Entertainment çatısı altında yapımcı Onurcan Taş’ın hayata geçirdiği yeni müzikal prodüksiyonunun başrolünü üstlendi. Avşar geleneksel halk tiyatrosunun unutulmaz kahramanına modern sahne diliyle yeniden can verecek.

Efsane Kadın Figürüne Hülya Avşar İmzası

Kariyeri boyunca canlandırdığı cesur kadın tiplemeleriyle tanınan Hülya Avşar bu kez tiyatroseverlerin karşısına zeki, çekici ve dik duruşlu Nigar olarak çıkacak. Dönemin erkek egemen düzenine hazırcevaplığıyla meydan okuyan tarihi karakter, usta sanatçının sahne hakimiyetiyle çağdaş bir kimlik kazanacak. Yapım ekibi klasikleşmiş metnin mizahi özünü korurken eseri günümüzün temposuna göre kurguluyor.

Canlı Müzik Eşliğinde Dev Prodüksiyon

Yapım grubu gösterinin müzikal altyapısını güçlendirmek amacıyla titiz bir çalışma yürütüyor. Seyircilere dinamik bir deneyim sunmayı hedefleyen ekip geleneksel şarkılara özgün düzenlemeler kazandırıyor. Geniş bir dans topluluğunun ve tecrübeli tiyatrocuların görev alacağı prodüksiyon dönemin ruhunu yansıtan rengarenk kostümleri ve hareketli dekoruyla dikkat çekecek. Sahne tasarımcıları geleneksel orta oyunu köklerini modern gösteri dünyasının olanaklarıyla birleştirerek etkileyici bir atmosfer kuruyor.

Provalar Hız Kazandı, Bilet Satışı Başlıyor

Hülya Avşar’ın başını çektiği müzikal ekibi prova sürecine yoğun bir tempoyla başladı. Yapım şirketi Avşar’a sahnede eşlik edecek diğer oyuncuları ve mutfaktaki yaratıcı kadroyu önümüzdeki günlerde aşamalı olarak kamuoyuna duyuracak. Tiyatroseverlerin sabırsızlıkla beklediği gösterim salonları, turne takvimi ve prömiyer günü kısa süre içinde netlik kazanacak. Provaların tamamlanmasıyla birlikte yetkili satış kanalları biletleri izleyicilerin erişimine açacak. Uzun bir aradan sonra böylesi büyük bir müzikalle seyirciyle buluşan usta isim yeni sezonda tiyatro salonlarına taze bir soluk kazandıracak.