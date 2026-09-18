Hastaneye Kaldırılan Berkay Şahin Ankara Konserini Erteledi

Şarkıcı Berkay Şahin aniden gelişen sağlık problemleri sebebiyle hastaneye başvurdu. Bu akşam Ankara'da sahneye çıkmaya hazırlanan ünlü müzisyen hastane odasında koluna takılan serumu sosyal medya hesabından paylaşarak hayranlarına durumunu bildirdi. Konser salonunu doldurmaya hazırlanan yüzlerce dinleyicisine doğrudan seslenen sanatçı sahne performansını mecburi olarak ileri bir tarihe taşıdı.

Ankara Konseri 30 Eylül Tarihine Ertelendi

Günün erken saatlerinde rahatsızlanan Berkay Şahin sahne programını mevcut fiziki şartlar altında gerçekleştiremeyeceğini belirtti. Planlanan müzik buluşmasını bütünüyle iptal etmek yerine takvimde düzenlemeye giden sanatçı dijital platform üzerinden yaptığı resmi duyuruda dinleyicilerinden anlayış diledi. Şarkıcı yayımladığı mesajda "Bugünkü Ankara konserimizi çok arayı açmadan sağlık problemleri nedeniyle 30 Eylül Çarşamba gününe erteliyoruz" ifadesini kullandı.

Hastanedeki Tedavi Süreci ve Sağlık Durumu

Sosyal medya hesabından yayımladığı karede yatakta serum alırken görülen Şahin'in durumuna ilişkin resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Doktorlar, sanatçıya istirahat önerdi. Halsizlik ve aşırı yorgunluk şikayetiyle yatağa bağlanan başarılı yorumcunun hayati bir tehlikesi bulunmuyor. Sanatçının sahne ekibi de başkentteki konser alanının organizasyon heyetiyle koordinasyon kurarak yeni etkinlik takvimini netleştirdi. Şarkıcı hastanedeki dinlenme sürecini tamamladıktan sonra sahne çalışmalarına kaldığı yerden dönecek.

Aile Sevinci Kısa Süreliğine Gölgede Kaldı

Konser maratonunu yoğun tempoda sürdüren Berkay Şahin geçtiğimiz haftalarda büyük bir sevinç yaşamıştı. Ünlü şarkıcı, eşi Özlem Ada Şahin ile evliliğinden dünyaya gelen üçüncü kızı Mihre'yi kucağına almıştı. Daha önce Arya ve Zeynep Mira adını verdikleri iki kız çocuğuyla geniş bir aile kuran müzisyen baba olmanın mutluluğunu yaşarken bu beklenmedik rahatsızlık moralleri bozdu. Sanatçı ailesinin ve hekimlerinin desteğiyle toparlandıktan sonra 30 Eylül Çarşamba günü başkentli dinleyicileriyle yeniden sahnede buluşacak.